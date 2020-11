부산 남부경찰서, 둔기로 수차례 때려 숨지게 한 뒤 자수한 남성 조사 중

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부부싸움을 벌이다 둔기로 수차례 아내를 때려 살해한 혐의를 받는 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

부산 남부경찰서는 살인 혐의로 A(40)씨를 긴급 체포해 조사하고 있다고 2일 밝혔다.

A씨는 이날 오전 6∼7시 사이 부산 수영구 민락동의 한 아파트에서 아내와 말다툼을 하던 중 이성을 잃고 아내를 둔기로 수차례 때려 살해한 혐의를 받고 있다.

A씨는 이날 오후 1시께 112로 전화를 걸어 자수했다. 출동한 광민지구대 경찰은 집 내부를 수색하다 방안에서 A씨 아내의 시신을 확인하고 A씨를 긴급체포했다.

A씨는 범행을 자백했고 경찰은 범행도구도 확보한 것으로 알려졌다.

