네이버, 국제 학회서 AI 기술력 입증 받아

[아시아경제 부애리 기자] 네이버는 국제 음성신호처리 학회 '인터스피치 2020'에 논문 10개를 발표했다고 2일 밝혔다.

네이버는 "음성인식, 음성합성 데이터셋 모델 성능 평가 지표 등 다양한 음성 신호 관련 분야에 걸친 연구 결과가 채택됐다"면서 "수 년 간 꾸준히 진행한 대규모 인공지능(AI) 분야 연구 투자가 가시적인 성과로 드러나고 있다"고 밝혔다.

특히 음성인식 연구 결과는 '클로바 AI 스피커', '네이버 음성검색' 등 서비스에 적용되고 있다. 음성합성 관련 기술은 '뉴스 본문 읽기', '클로바 더빙' 등 서비스를 구성하는 핵심 기술로 적용되고 있다.

또 소상공인들이 활용할 수 있는 매장 전화를 대신 받아주는 AI 서비스를 개발하는데 사용된 데이터인 '클로바콜'도 논문으로 채택됐다.

네이버 정준선·최소연 연구원과 연세대 강홍구 교수·정수환 연구원이 협력 연구한 결과를 담은 '페이스필터: 단일 이미지 활용 음성 분리 기능' 논문은 이번 행사에서 '최고 학생 논문'으로 뽑히기도 했다.

하정우 네이버 AI랩 리더는 "자유롭게 중장기 선행 연구에 집중할 수 있는 문화와 AI 기술에 대한 지속적인 대규모 투자 확대가 국제무대에서도 주목받는 연구 결과로 이어지고 있다"면서 "최근 AI랩 개설 및 국내 기업 최초 슈퍼 컴퓨팅 도입 등 더욱 대규모 AI 기술 투자를 진행하고 있다. 서비스를 더욱 고도화하고 글로벌 AI 생태계 확장에도 기여할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

