[포토] 김정우 조달청장, 중기중앙회 방문 ‘취임 첫 행보’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청은 2일 김정우 신임 청장이 중기중앙회를 방문해 중소기업 지원방안을 논의하는 자리를 가졌다고 밝혔다. 김 신임 청장은 이날 부임했으며 중기중앙회 방문은 취임 후 처음 갖는 현장행보다. 김 신임 청장(왼쪽)이 중기중앙회 김기문 회장을 만나 중소기업 지원방안에 관한 의견을 공유하고 있다. 조달청 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr