현대해상, 현대차 제로원과 모빌리티 분야 협업

[아시아경제 오현길 기자] 현대해상 현대해상 001450 | 코스피 증권정보 현재가 23,750 전일대비 450 등락률 +1.93% 거래량 141,629 전일가 23,300 2020.11.02 14:19 장중(20분지연) 관련기사 바닥 모르고 떨어지는 저축보험 수익률…'2%'도 간당올해 보험사 CEO들, 연임은 '그림의 떡'與 "보험료 카드납 거부 땐 처벌"…보험사 "경영권 침해"(종합) close 은 현대기아차 제로원과 모빌리티 분야 스타트업 지원 및 협업 방안 모색을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다.

이번 협약을 통해 양사는 모빌리티 분야 우수 스타트업 공동 지원 과 협업 방안 모색, 향후 후속 투자 기회 공유 등의 상호 협력을 진행할 예정이다.

제로원은 현대차그룹 현업팀이 아이디어를 기반으로 우수한 역량을 가진 스타트업을 발굴, 협업 프로젝트를 진행하고 다양한 혁신 기술의 활용 가능성을 검증 및 개발하는 프로그램이다.

정규완 현대해상 디지털전략본부장은 "모빌리티 기술과 서비스가 빠르게 발전하면서 이를 이용하는 고객의 리스크도 함께 커지고 있다"며 "모빌리티 스타트업 육성 노하우와 인사이트를 보유한 현대차 제로원과 협업을 통해 우수한 스타트업을 지원하고 보험업과 연계 할 수 있는 좋은 기회로 발전시킬 것"이라고 말했다.

한편 현대해상은 스타트업과 협업을 통해 현대차그룹 차량 데이터 오픈 플랫폼 디벨로퍼스를 활용한 다양한 'UBI자동차보험상품' 개발을 포함해 인공지능(AI) 기반 통합모빌리티 서비스 이용고객을 위한 보험상품 개발을 계획하고 있다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr