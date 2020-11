현대차, 10월 인도 내수 판매 22년만에 '역대 최대'

[아시아경제 우수연 기자]현대자동차가 10월 인도 시장에서 월간 내수 판매 역대 최대 기록을 경신했다.

2일 현대차 인도법인에 따르면 지난 10월 인도 내수 시장에서 현대차는 5만6605대를 판매하며 월간 최대 기록을 세웠다. 이는 작년 동기보다 13.2% 늘어난 수치로 현대차가 1998년 인도 시장에 진출한 이후 22년 만에 최대 수준이다.

현대차의 인도 판매의 회복은 올해 초 공개된 '올 뉴 크레타'를 비롯해 i10, i20 등 전략 모델들이 선전한 영향이 컸다. 크레타는 출시 지난 8월초 내수 누적 판매 50만대를 돌파했고 인도 콤팩트 스포츠유틸리티차량(SUV) 시장에서 판매 1위를 기록하고 있다.

인도 자동차 시장은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 전국 봉쇄령의 여파로 지난 4월 판매량 '제로(0)'를 기록할 정도로 타격이 컸다. 하지만 이후 5월부터는 봉쇄가 풀리면서 빠른 회복세를 나타내고 있다.

10월 인도 법인의 수출은 1만2230대를 기록하며 전년 대비 10% 가량 줄었지만 인도 내수 시장이 급격한 회복세를 보이며 실적 반등을 견인하고 있다.

타룬 가르그 현대차 인도권역본부 이사는 "축제 시즌을 앞두고 10월 판매 상황이 고무적이었으며 이달에는 i20 신차 출시를 앞두고 있어 기대가 크다"고 말했다.

현대차 인도법인은 1998년 9월 인도에서 자동차 생산과 판매를 시작한 이후 누적 생산 대수 950만대를 달성했다. 올해 3분기 시장 점유율은 18%를 기록하며 업계 2위를 유지하고 있다.

