[종합]野, 與 '서울·부산시장 공천' 결정 비난…"조변석개당" ,"엿장수 당헌당규"

與 '서울·부산 재보궐 공천' 당원 투표 86% 찬성

野 "피해자 가해 끝 안 보여", "文 대통령 입장 말해야"

[아시아경제 허미담 기자] 더불어민주당이 2일 전 당원 투표를 통해 당헌을 바꿔 내년 4월 서울·부산시장 보궐선거에 후보를 공천하기로 결론 낸 것에 대해 국민의힘이 "조변석개(朝變夕改·아침저녁으로 바꾼다는 뜻)당", "엿장수 당헌당규"라고 비판했다.

김종인 국민의힘 비상대책위원장은 2일 비상대책위원회 직후 기자들의 질문에 "국민에 대한 약속을 당원들 투표만 하고 뒤집는 게 온당한 건지 우리 모두 이해가 가지 않을 것"이라며 "민주당은 정직성을 상실했다"고 지적했다.

성일종 국민의힘 의원은 같은 날 비대위 회의에서 "문재인 대통령은 내년 '성범죄 보궐선거'에 대한 입장을 밝히기 바란다"며 "표만 되면 공정도 정의도 없는 민주당은 조변석개 정당"이라고 비판했다.

앞서 이날 오전 민주당은 내년 4월 서울·부산시장 후보를 공천하기 위한 전 당원 투표 결과 86.64%의 찬성이 나왔다고 밝혔다.

이에 따라 민주당은 '당 소속 선출직 공직자가 부정부패 등 중대한 잘못으로 직위를 상실해 재보궐 선거를 하는 경우 해당 선거구에 후보자를 추천하지 않는다'는 현행 당헌 규정에 '전 당원 투표로 달리 정할 수 있다'는 단서를 다는 방식으로 당헌 개정 절차를 밟을 예정이다. 최인호 대변인은 이날 브리핑에서 "오는 3일 당 중앙위원회를 개최해 당헌 개정을 완료할 예정"이라고 했다.

이를 두고 야당은 비판의 목소리를 내고 있다. 민주당의 전 당원 투표가 피해자를 향한 '2차 가해'를 넘어 '3차 가해'가 됐다는 지적이다.

배준영 국민의힘 대변인은 이날 논평을 내고 "'스스로 귀책 사유가 있을 때는 공직 후보자를 내지 않는다'는 당헌을 전 당원 투표라는 방법으로 뭉개버렸다"며 "무려 86%라니 집단최면이라도 걸린 것인가"라고 꼬집었다.

배 대변인은 "민주당 출신 서울, 부산시장의 성폭력 의혹은 '1차 가해'다. 지지자들의 피해자들에 대한 공격은 '2차 가해'다. 이제 민주당원 모두 나서서 당헌까지 뒤집으며 후보자를 내며 피해자에게 '3차 가해'를 했다"면서 "이제 유권자들이 이들 민주당 후보들에게 투표한다면 그것은 '4차 가해'가 될 것"이라고 강도 높게 비판했다.

이어 "피해자를 향한 비정한 가해는 끝이 안 보인다. 목적을 위한 'N차 가해'의 종착지는 과연 어디인가"라며 "민주당의 이낙연 대표는 '무엄하게도' 문재인 대통령의 뜻을 뒤집은 것인가. 문 대통령께서는 이른바 '문재인 조항'을 뒤집는 일련의 조치를 승인한 것이 아니라면 유감을 표명하셔야 할 것"이라고 강조했다.

같은 당 김기현 의원 또한 문 대통령이 직접 입장을 밝혀야 한다고 주장했다. 그는 이날 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "(해당 당헌은) 문 대통령이 당 대표 시절 큰 혁신처럼 대대적으로 선전하고 공개적으로 천명했는데, 그걸 한 번도 실천 못 하고 손바닥 뒤집듯 바꾸는 것"이라며 "적어도 문 대통령께서 이 부분에 대해 어떤 입장 정도라도 말씀을 하셔야 된다"고 지적했다.

김웅 국민의힘 의원도 자신의 페이스북에 올린 글에서 "울산시장 선거 개입이나 드루킹은 헌정파괴행위지만 일부 세력의 범죄였다"며 "하지만 이것은 당원 전부를 공범으로 옭아매는 짓거리"라고 지적했다. 이어 "그때그때마다 편한 대로 바꾸는 엿장수 당헌당규라면 이미 정당이 아니다"고 비판했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr