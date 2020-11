김근식 "끼리끼리 모여 공천 강행…대깨문이 민주당 좌지우지"

[아시아경제 강주희 기자] 김근식 서울 송파병 당협위원장이 2일 더불어민주당이 서울·부산시장 보궐선거에 공천하기로 결정한 것에 대해 "못된 짓을 하면서도, 끼리끼리 모여 괜찮다고 자위하며 그들만의 '동굴'에 갇힌 사람들"이라고 비판했다.

김 위원장은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "국민 대다수가 비난하는데 전당원 투표라는 해괴한 가짜 민주주의 동원해서 압도적 찬성으로 후보 공천하겠다고 큰소리치는 사람들"이라며 "그들만의 투표결과에 환호작약(기뻐서 소리치며 날뜀)"이라고 강하게 비난했다.

앞서 민주당은 지난달 31일과 이달 1일 실시한 서울·부산시장 보궐선거에 후보 공천을 위한 당헌 개정 결정 여부 투표에 당원 21만1804명(26.35%)이 참여했으며, 찬성 86.64%, 반대 13.36%를 기록했다고 2일 밝혔다.

김 위원장은 이에 대해 "극성 강경 지지당원(당원 투표율 26.45%)이 전체 당원 그리고 전체 국민을 대표한다고 강변하는 이른바 '소수의 과잉대표'(over- representation of minority) 현상"이라며 "'민주집중제'라는 해괴한 논리로 노동당 전원회의 의결이 절차적 민주주의의 정당성을 가지는 거라고 강변하는 북한의 의사결정과 다를 바 없다"고 질타했다.

그는 "더 흥미로운 건, 커밍아웃 검사 사표 받으라는 청와대 청원게시판에 동의한 21만명과 이번 전당원 투표 찬성한 21만명이 우연찮게 비슷한 규모"라며 "제 생각엔 국민 뜻과 괴리된 극단적 강경 대깨문(문재인 대통령을 맹목적으로 지지하는 사람들을 비하하는 표현)들의 숫자가 전국적으로 20만 내외라고 판단된다"고 주장했다.

'커밍아웃 검사'는 추미애 법무부 장관의 수사지휘권 발동과 인사권·감찰권 행사 등을 공개 비판한 검사들을 지칭한 말로, 이들의 사표를 받으라는 내용의 청와대 국민청원 게시판 청원글은 이날(2일) 20만명 이상의 동의를 얻었다.

김 위원장은 이어 "20만명이 조직적으로 결집하면 당의 의사결정도(전당원투표) 장악하고 당내경선(금태섭 경선탈락)도 장악하고 당대표(친문업은 이낙연 선출)도 결정하고 대선후보(친문상징 문재인 후보선출)도 만들어내고 결국 정치권력을 그들 20만명 내외의 대깨문들이 좌지우지하는 것"이라고 분석했다.

그러면서 "한국 정치의 자폐적 진영논리와 극단적 편가르기는 바로 이들을 토양으로 한다"며 "소수의 과잉대표에 기대어 국민뜻을 저버리고 보궐선거 공천을 하겠다면 이제부터는 당명에서 '민주'라는 단어를 빼라. 더불어대깨문당이 어울린다"고 강하게 비판했다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr