국민의힘 경선준비위 "당이 '문재인 조항' 무력화…'혁신' 장담한 문재인 어디 갔나"

[아시아경제 이지은 기자] 국민의힘 재보궐선거 경선준비위가 더불어민주당의 재보선 후보 추천 방침에 대해 '몰염치 공천'이라며 "권력형 성범죄피해자에 대한 3차 가해를 중단하라"고 목소리를 높였다.

경선준비위는 2일 성명서를 통해 "민주당이 '몰염치 공천'을 밀어붙이는 행태는 권력형 성범죄 피해자에 대한 3차 가해이자 국민에 대한 거짓말"이라며 이같이 밝혔다.

준비위는 "문재인 대통령에게 묻겠다. '중대한 잘못으로 그 직위를 상실해 재보궐선거를 실시하게 된 경우, 해당 선거구에 후보자를 추천하지 않겠다'는 소위 '혁신안'에 "당 대표직을 걸겠다"고 호언장담한 분은 어디로 갔나"며 "민주당이 '문재인 조항'을 이렇게 무력화했는데, 대통령은 재가를 하신 것인가"라고 반문했다.

또 이낙연 민주당 대표에게도 "박원순 전 시장의 권력형 성범죄 피해자가 '도대체 뭘 사과하는 것인가?'라고 절규하는 것은 듣기는 들었나"며 "언론에서는 이번 '몰염치 공천'을 이낙연 대표가 밀어붙이고 있다는데, 권력형 성범죄 피해자의 절규를 외면하고 오히려 3차 가해에 동참하는 행태가 집권여당 대표의 바른 행태인가"라고 비판했다.

준비위는 "권력형 성범죄 피해자에 대한 3차 가해이자 국민에 대한 거짓말을 일삼고 있는 민주당을 심판해 달라"며 "그리고 국민을 위해 써야 하는 권한을 오로지 자신들의 추악한 욕망을 위해 남용하고, 권력형 성범죄를 저지른 전직 단체장들을 옹호하는 세력들도 심판해달라"고 강조했다.

