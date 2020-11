정부, '亞 중견공무원 금융정책 연수' 비대면 온라인 실시

[아시아경제 이광호 기자]기획재정부는 2∼4일 기간중 아시아 중견공무원 대상 금융정책 연수를 비대면 방식으로 실시한다고 밝혔다.

올해는 13개국 35명의 금융정책 담당 중견급 재무부 공무원 및 중앙은행 직원들이 온라인으로 참여한다.

2006년부터 시행된 금융정책 연수는 매년 아세안 및 중앙아시아 공무원을 초청해 우리나라 금융제도와 정책 경험 및 참가국 사례를 공유하는 과정으로, 우리나라 금융정책 관련 전문가 강의뿐 아니라 금융기관 견학, 산업현장 시찰, 역사·문화 탐방 등 다양한 프로그램으로 구성되어 역내 국가들과의 금융협력 강화에 중요한 역할을 해왔다.

15회째를 맞는 올해에는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 전세계적 확산으로 인해 공무원들을 한국으로 초청하는 대신, 비대면 온라인 방식으로 전환해 전문가 강의와 참가자간 토론 위주로 진행한다.

특히 코로나19발 경제위기 극복을 위한 주요국 거시경제정책을 비교·분석하고 아시아 각국에 대한 시사점을 도출하는 과정을 통해 참석자들이 상호 이해를 높이는 기회도 마련될 예정이다.

기재부는 "코로나19로 인해 직접 교류가 어려워졌으나, 역내 선도국으로서 비대면 방식을 활용해 아세안 및 중앙아시아 국가들과 경험·지식 공유 및 금융협력을 강화해나갈 계획"이라고 말했다.

