삼성證, 해외주식 경험없는 고객 대상 매일 최대 100달러 지원

2015년부터 해외주식 거래 없었던 고객을 대상으로 '백불(弗)백중' 이벤트 진행

11월 30일까지 이벤트 신청하면 4단계에 걸쳐 최대 100달러 거래 축하금 증정 이벤트

[아시아경제 송화정 기자] 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 32,650 전일대비 550 등락률 +1.71% 거래량 94,357 전일가 32,100 2020.11.02 10:58 장중(20분지연) 관련기사 소외됐던 배당주, 다시 뜬다ELS로 돌아오는 개미들 [클릭 e종목]"삼성증권, 안정성·밸류에이션·배당 3박자 조합" close 이 해외주식 거래 경험이 없었던 고객을 대상으로 최대 100달러를 지원하는 '백불(弗)백중' 이벤트를 이달 말까지 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 이벤트는 해외주식 거래 경험이 없었던 고객에게 투자지원금을 지급하고 해당 고객이 온라인으로 해외주식을 거래를 시작하면 거래금액에 따라 거래축하금을 지급한다.

참여방법은 2015년 1월 1일부터 2020년 10월 31일까지 해외주식 거래가 없던 고객이 삼성증권 홈페이지 또는 모바일앱 엠팝(mPOP)에서 이벤트를 신청하면 신청 계좌로 즉시 20달러를 입금받게 된다.

이벤트 계좌에 입금된 20달러는 입금된 날로부터 5영업일 이내에 미국 주식 매수금으로 사용 가능하며 미사용된 이벤트 지원 금액의 잔액은 6영업일 이후 자동으로 출금처리 된다.

이후 온라인으로 해외주식을 일정 금액 이상 거래해 단계별 기준을 모두 충족했을 시 세 번에 나눠 최대 80달러를 받을 수 있다. 12월 31일까지 100만원 이상 온라인으로 해외주식 거래시 20달러를, 500만원 이상 거래시 30달러를 추가해 50달러를, 그리고 마지막으로 1000만원 이상 거래시 30달러를 더 추가해 최대 80달러를 내년 1월 중 받을 수 있다.

이벤트 참여 신청은 이날부터 오는 30일까지 영업일 오전 11시부터 오후 11시까지만 가능하며 매일 선착순 1000명으로 제한된다.

삼성증권 관계자는 "지난 1차 해외주식 지원금 이벤트인 '백불(弗)이 불여일견' 이벤트가 예상보다 많은 고객들의 관심에 힘입어 조기 마감됐다"며 "앞으로도 해외주식 관련 콘텐츠, 투자정보 등을 적극 제공할 것"이라고 밝혔다.

이벤트와 관련한 자세한 내용은 삼성증권 홈페이지 또는 모바일앱 mPOP을 참고하거나 패밀리 센터에 문의하면 된다.

삼성증권은 최근 해외주식 투자 고객들을 위한 투자정보와 서비스를 확대했다. 신규고객 대상 온라인 해외주식 거래 수수료를 증권업계 최저 수준으로 인하하고 프리마켓 매매시간도 오후 9시부터로 확대했다. 또한 홈트레이딩시스템(HTS)과 모바일앱을 통해 제공되는 해외투자정보를 강화하고 업계 최초 상장지수펀드(ETF) 전용 유튜브 생방송 '글로벌 ETF 나우', 해외주식 유튜브 생방송 '미스터 해외주식' 등을 통해 투자자들의 해외주식 정보에 대한 갈증 해소에 주력하고 있다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr