[아시아경제 문혜원 기자] 쿠팡은 겨울 패션 아이템을 할인하는 11월 패션위크를 오는 7일까지 일주일간 진행한다고 2일 밝혔다.

패션위크는 쿠팡이 매달 첫 주 테마를 선정해 패션 트렌드 상품을 제안하는 패션 주간 할인 이벤트다.

이달의 테마는 겨울 아우터다. 쿠팡은 다가오는 겨울을 맞아 고객이 많이 찾는 겨울 아우터인 플리스, 가디건, 후드 집업, 경량 패딩, 코트 등을 한데 모았다.

이달 패션위크에서는 휠라,헤지스,지컷,마인드브릿지 등 브랜드의 겨울 패션 아이템 1000여종을 최대 80%할인된 가격에 만나볼 수 있다. 패션위크 페이지 내 ‘브랜드 세일’ 탭에서 브랜드별 행사 상품을 한눈에 볼 수 있다. 대표상품으로 ‘조이너스 글렌체크 싱글 버튼 테일러드 코트’, ‘앤드지 프리미엄 푸퍼 숏다운 점퍼’, ‘월튼키즈 후리스 포켓 기모 상하복 세트’가 있다.

