LF 앳코너, 이지연 CD와 두번째 라방

[아시아경제 조유진 기자] 라이프스타일 기업 LF(대표 오규식)의 여성복 브랜드 앳코너가 2일 저녁 8시 지요 브랜드의 이지연 크리에이티브 디렉터(CD)와 두번째 콜라보레이션 라이브방송(이하 라방)을 진행한다고 밝혔다.

앳코너와 지요 브랜드 이지연 CD의 2차 소셜네트워크서비스(SNS) 라방 아이템은 프리미엄 캐시미어 100% 소재의 더블 브레스트 코트로 정가 160만원인 제품을 20% 할인된 가격에 판매한다.

명품 브랜드들이 캐시미어 아우터 제품에 주로 사용하는 이탈리아 멘치 테시트의 고급 캐시미어 소재를 사용해 원단의 결에 따라 흐르는 윤기와 은은한 광택감이 살아있어 고급스럽고 부드러운 느낌을 주는 것이 특징이다.

앳코너는 가을겨울 시즌 새롭게 론칭한 프리미엄 라인의 제품을 합리적인 가격에 선보이는 한편, 제품의 경쟁력에 대해 고객들에게 보다 효과적으로 전달하고 타깃 고객층과 소통하고자 유명 CD와 인플루언서들을 브랜드의 앰배서더로 선정, 제품의 기획과 생산 및 마케팅 전 과정에서 색다른 콜라보레이션을 시도 중이다.

앞서 지난달 이지연 CD와의 첫 라이브 방송에서 선보인 209만원짜리 최고급 캐시미어 재킷은 방송 2시간 동안 준비물량이 모두 소진되는 등 폭발적인 반응을 얻은 바 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr