코오롱스포츠, 안타티카 4스타일 확장 출시

공효진·류준열 ‘우리는 남극으로 간다’ 영상 공개

[아시아경제 조유진 기자] 코오롱인더 코오롱인더 120110 | 코스피 증권정보 현재가 35,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 36,300 2020.11.02 07:52 장시작전(20분지연) 관련기사 "나무 정원·주방에 식재료…가정집 아닌 쇼룸입니다"지포어, 국내 첫 팝업스토어 매출 쑥슈콤마보니, 엄마와 아이와 함께 신는 슈즈 출시 close 스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 아웃도어 브랜드 코오롱스포츠가 올 겨울을 맞아 대표 스테디셀러 다운점퍼 ‘안타티카’를 새롭게 변신시킨다.

안타티카는 코오롱스포츠가 2011년 남극 운석 탐사단 대원들의 피복 지원을 계기로 개발한 헤비다운으로, 2012년 첫 선을 보인 후 매년 지속적인 업그레이드로, 코오롱스포츠의 대표 겨울 상품으로 자리잡았다.

코오롱스포츠는 이번 시즌을 맞아 안타티카를 4가지 스타일로 확장한다. 안타티카 특유의 고기능성은 유지하면서 기온과 상황에 따라 입을 수 있도록 ‘안타티카 데일리’, ‘안타티카 숏다운’, ‘안타티카 코쿤’, ‘안타티카 오리지널’, 4가지 스타일로 구성했다.

안타티카는 최고의 보온성·기능성·디자인을 갖췄다. 겉감은 익스클루시브 고어텍스 인피니움 2레이어 소재(과불화화합물이 포함되어 있지 않은 방식으로 내구성 발수 처리된 방투습 기능성원단)의 소재를 사용했다.

강풍을 차단하고 발수 기능을 가졌으며, 투습성 또한 우수해 쾌적하게 입을 수 있다. 안감에 사용한 트라이자 코팅 원단은 미국 항공우주국(NASA)이 항공기에 적용하기 위해 개발한 기술을 의복 코팅 기법으로 접목한 신소재로, 체온을 흡수했다가 온도가 내려가면 다시 열을 발산하여 체온을 유지해준다. 충전재는 모두 RDS 인증 구스 다운을 사용한 것 또한 특징이다.

안타티카 오리지널은 남극 극지연구소 실제 원정복에 적용했던 기술력을 그대로 재현한 다운 상품이다. 극한의 날씨에도 충분히 입을 수 있도록 필파워 800의 구스 다운을 사용했으며, 팔꿈치 부분에 슈퍼 패브릭(내마모성, 절단저항성, 방오성, 내구성 소재)를 덧대어 강화했다. 극지 연구소 원정복에 적용한 인명 구조용 D링과 다양한 수납이 가능한 포켓을 디자인 포인트로 넣어 안타티카 오리지널 고유의 느낌을 살린 것 또한 특징이다. 후드에 탈부착할 수 있는 천연 폭스퍼 트리밍을 더해 한층 고급스럽다.

안타티카 데일리는 착용자의 라이프스타일에 주목해 이번 시즌 새롭게 선보이는 안타티카 다운이다. 평상시 출퇴근이나 주말 나들이 용으로 충분히 활용할 수 있게끔 전체적으로 심플하게 디자인한 것이 특징이다. 안타티카 특유의 정체성은 살리면서 디테일은 최소화하여 수트나 캐주얼웨어에도 잘 어울린다.

안타티카 숏다운은 길이감이 짧은 봄버형 디자인의 안타티카로, 허리 밑단 부분에 신축성 있는 편성물을 함께 구성해 새로운 스타일을 완성해준다. 블랙, 카키, 청록 세 가지 기본 컬러는 물론, 남극의 화이트아웃(눈과 모래 때문에 모든 것이 하얗게 보이는 남극의 기후 현상)을 모티브로 한 프린트 안타티카 숏다운도 선보인다. 프린트 안타티카 숏다운은 제품 전면에 재귀반사 원단을 사용하여 은은하게 빛나는 컬러를 표현했다.

안타티카 코쿤은 여성 고객을 위한 안타티카 다운으로, 무릎까지 오는 긴 길이에 코쿤 실루엣을 적용해 한층 여성스럽고 차별화된 디자인을 보여준다. 후드 부분에는 라쿤 퍼를 적용해 강풍과 보온성을 강화했다. 또한 안쪽에 10cm크기의 펭귄 인형을 제공한다.

코오롱스포츠는 안타티카 출시와 더불어 모델인 공효진, 류준열의 새로운 영상도 공개한다. ‘우리는 안타티카로 간다’를 테마로 하는 이번 영상은 ‘프롤로그’, ‘비행기’, ‘쇄빙선’, ‘남극’까지 총 4개의 에피소드로 구성했다.

코오롱스포츠 박성철 브랜드 매니저는 “안타티카는 2012년부터 현재까지 코오롱스포츠의 대표 상품으로, 상품명 자체가 브랜드로 인식될 만큼 고객들에게 높은 인지도를 가지고 있다. 이번 시즌을 맞아 안타티카 고유의 기능성으로 정체성은 유지하면서 고객의 라이프스타일을 감안한 디자인으로 대폭 변화를 주었다”고 전했다.

한편, 신상품 출시를 기념해 오는 11일부터 내달 10일까지 전국 코오롱스포츠 매장에서 안타티카 구매 고객에 한 해, 안타티카 패스포트와 스탬프 디자인의 스티커를 증정한다. 이 안타티카 패스포트에는 각 고객별 시리얼 넘버가 마킹돼 있으며 매주 추첨을 통해서 경품을 증정한다. 13일부터는 코오롱스포츠 한남 매장에서 남극을 주제로 한 전시가 진행된다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr