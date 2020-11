'블랙핑크가 왜 거기서 나와?'…레이디가가, 블랙핑크 티셔츠 입고 "투표합시다"독려

[이미지출처 = 레이디가가 인스타그램 캡처]

[아시아경제 최은영 기자] 미국의 팝스타 레이디 가가가 미국 대선 투표를 독려하는 영상을 올렸다. 특히 그녀는 영상 속 걸그룹 블랙핑크가 그려진 티셔츠를 입고 등장해 화제가 되고 있다.

1일 레이디 가가는 자신의 인스타그램에 투표 독려 영상을 게재했다. 팔로워만 4400만이 넘을 정도로 막대한 영향력을 지닌 '스타' 레이디 가가는 "투표를 독려하기 위한 3가지 투표 의상"(3 VOTING LOOKS TO INFLUENCE YOU TO GET OUT AND VOTE)이라는 문구와 함께 한 영상을 올렸다.

영상 속에서 레이디 가가는 총 3가지 종류의 의상을 입고 다양한 포즈를 선보인다. 특히 최근 협업 곡 ‘Sour Candy’를 함께 발표한 블랙핑크 멤버들의 사진과 'Sour Candy'의 뜻인 '신 사탕'이란 글씨가 한글로 프린팅되어 있는 옷을 입어 눈길을 끌었다.

이외에도 그녀는 '투표(VOTE)'라는 단어가 크게 적힌 티셔츠를 착용하거나 배지를 다는 등 다양한 패션을 선보이며 투표를 적극적으로 독려했다.

[이미지출처 = 레이디가가 인스타그램 캡처]

한편 블랙핑크가 피처링한 레이디 가가의 'Sour Candy'는 발매 24시간이 채 되지 않아 아이튠즈 전 세계 57개 지역 1위를 석권하는 등 K-POP 걸그룹 글로벌 파급력을 입증한 바 있다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr





>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>