여전히 저평가 통신서비스…3사 모두 도약 중

5G 가입자 순조롭게 증가…新사업 투자도 활발

[아시아경제 이민우 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 회복이 저조한 통신 3사 주가가 여전히 저평가라는 분석이 나온다. 5G가입자 증가세와 신사업 투자 등으로 향후 재평가를 받을 것이라는 전망이다.

1일 키움증권은 이 같은 배경 때문에 통신서비스 업체의 비중을 늘릴 것을 추천했다. 주가가 기업실적에 크게 벗어나지 않는다는 가정 아래 현 주가는 여전히 저평가라는 판단이다.

통신3사의 주가는 여전히 코로나19 영향에서 회복되지 못했다. 코로나19로 기록한 올해 최저점 대비 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 214,000 전일대비 8,500 등락률 -3.82% 거래량 507,996 전일가 222,500 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 페이커·농구스타가 e스포츠 대결?…"비대면시대, 스포츠마케팅도 변해야죠"한국 모바일 인터넷 속도, 두 달 연속 1위…"5G 효과"코스피, 3일 연속 상승하며 2370선 회복… 코스닥 강보합 마감 close 은 33%, KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 22,100 전일대비 500 등락률 -2.21% 거래량 1,422,532 전일가 22,600 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 기대감 무르익는 5G 관련주·통신주…실적·美 대선 수혜포스코, 철강솔루션으로 '스마트 그린도시' 만든다KCGS "상장기업 68% ESG 경영 수준 보통 이하" close 는 28%, LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 11,050 전일대비 300 등락률 -2.64% 거래량 1,542,322 전일가 11,350 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 LG유플러스, 소상공인 홍보용 디지털게시판 '프로모타' 출시LG유플러스-아동권리보장원, 피해아동 보호 가정 보안 서비스 지원 MZ세대와 함께…LG유플러스, 아이폰12 사용법 소개 행사 close 는 24% 상승한 수준이다. 코스피가 최저점 대비 61% 상승한 것과 대조적이다.

키움증권은 이러한 저평가 구간이 오래 가지 않을 것으로 내다봤다. 5G가입자 호조에 따른 무선 부문 실적 반등, 비용 감축을 위한 체질 개선, 성장성 있는 사업 투자 등의 이유에서다.

실제로 5G가입자는 빠르게 늘고 있다. 지난 8월말 기준 860만명을 넘어섰다. 통신 3사 1000만명이 넘어서는 시점부터 5G 자본지출 및 마케팅 비용 대비 수익이 발생할 가능성이 커진다는 분석이다. 장민준 키움증권 연구원은 "북미 및 국내 스마트폰 제조사의 5G스마트폰 본격 출시로 5G가입자 목표가 무리한 수준은 아니다"라며 "이익 실현구간에서는 결국 실적 호조에 따른 주가상승을 동반할 것"이라고 설명했다.

비용 감축 노력도 눈여겨봐야 한다고 강조했다. 코로나19로 인한 마케팅 비용 감소가 산업 전반에서 나타나는 추세다. 장 연구원은 "KT는 인건비가 자연감소하는 사이클에 맞물려 있고, LG유플러스는 LG헬로비전 인수를 통한 유선 전국망 투자효율화가 가능하다"고 진단했다.

향후 성장동력도 준수하다고 봤다. SK텔레콤의 경우 비통신 자회사의 가치를 주목해야 하며, KT는 B2B 비즈니스의 주도권을 의미 있게 봐야한다고 분석했다. 장 연구원은 "SK텔레콤은 최근 모빌리티 사업 분할로 다시 사업가치 조(兆) 단위의 새로운 사업이 주요 사업으로 재편됐다"며 "보안, 이커머스, 미디어 사업 등 새로운 성장 동력에 대한 끊임없는 투자를 진행하고 있으며 5G 인프라 구축 이후 비통신 자회사의 시너지도 기대되는 시점"이라고 전망했다. 이어 "KT도 기업들의 디지털 전환는 수요에 대응하기 위해 B2B사업 역량을 강화하고 있다"며 "이는 통신 본업의 성장 정체를 극복할 수 있는 전략 방향이라고 판단되며, 새로운 성장성에 대한 시장 반응은 우호적으로 변할 것"이라고 내다봤다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr