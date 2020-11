이케아 코리아 “올 겨울 인테리어 트렌드는 ‘그랜드밀레니얼’”

[아시아경제 문혜원 기자]신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 장기화로 집에 머무는 시간이 늘어나면서 집은 이제 소비자들에게 거주 공간 이상의 의미를 지니게 됐다. 특히 크리스마스 시즌이 다가오면서 집을 더 아늑하고 포근하게 만들 수 있는 겨울 인테리어 방법에 대한 소비자들의 관심이 높아지고 있다.

1일 통계청 자료에 따르면 코로나19 이후 월별 가구 소매 판매는 지난해 월 평균 6800억원에서 올해 상반기까지 평균 8000억원으로 약 17.6% 증가한 것으로 나타났다.

안톤 호크비스크 이케아 코리아 인테리어 디자인 리더는 “따뜻한 색의 쿠션이나 러그, 담요 등의 텍스타일은 커버를 교체하는 것만으로도 쉽고 간편하게 포근한 집안 분위기를 연출해주는 실용적인 겨울 인테리어 소품이다”며 “다가오는 크리스마스 시즌에 맞춰 크리스마스 트리나 장식을 온 가족이 함께 모이는 거실이나 부엌에 연출하는 것 또한 집안에 따뜻함을 부여하는 좋은 아이디어가 될 수 있다”고 말했다.

이케아 코리아가 제안하는 올 겨울 홈퍼니싱 콘셉트는 ‘그랜드밀레니얼’이다. 향수를 불러 일으키는 플로럴 패턴, 레트로 디자인과 소품들이 현대적인 요소와 조화를 이루는 방식이다. 기존의 소품들과 집 안 곳곳 건출물의 특징을 섞어 공간을 꾸미는 것도 좋은 방법이다.

◆ 색감 활용 따뜻한 분위기 공간 연출 = 추운 겨울, 따뜻한 실내 공간을 연출하는 가장 쉬운 방법은 색을 활용하는 것이다. 올 겨울 트렌드 컬러는 시나몬, 테라코타 레드, 캐러멜, 다크그린 등 포근함을 주는 컬러다. 이러한 컬러로 공간을 새롭게 페인트칠 하는 것이 어렵다면, 비슷한 색상의 쿠션과 스로우 등의 텍스타일을 적절히 배치하는 것으로도 안락한 분위기를 연출할 수 있다.

이케아 란스크로나(LANDSKRONA) 소파는 올겨울 트렌드 컬러인 캐러멜 색상을 포함한 여러가지 컬러를 보유한 제품으로 내구성 높은 코팅 패브릭 커버를 사용해 가죽과 같은 느낌과 질감을 살린 것이 특징이다. 직물소재로도 포근한 분위기를 손쉽게 연출할 수 있다. 이케아 스톤엔세(STOENSE) 러그는 촘촘하고 도톰해 방음효과가 뛰어나다.

◆ 복고적 요소와 현대적 요소 공존 = 안락한 공간을 연출할 수 있는 방법으로 레이스나 직물이 달려있는 선이 굵은 형태의 가구를 활용하는 것이 좋다. 심플하고 모던한 가구에 디테일이 살아 있는 수공예 장식품 등을 더한다면 복고적인 느낌을 살릴 수 있다. 벼룩시장이나 중고품 가게, 조부모님 댁에 있는 가구나 소품을 둘러보는 것도 하나의 팁이 될 수 있다.

이케아 엑토로프(EKTORP) 소파는 커버를 쉽게 교체할 수 있어 분위기나 계절에 따라 다양한 인테리어를 시도해 볼 수 있다. 특히, 레드 색상에 꽃무늬 패턴이 있는 비레스타드 레드 커버는 레트로 느낌의 분위기를 연출하는 데 도움을 준다.

◆ 장식품 활용 포근한 크리스마스 분위기 연출 = 크리스마스는 가깝고 소중한 사람들과 지난 한 해를 돌아보며 즐겁게 보내고 싶은 시즌이다. 다양한 장식물로 모두의 마음을 더욱 따뜻하게 만드는 크리스마스 분위기를 형성해보자. 방이나 거실에 포인트가 되는 트리를 놓는 것도 좋은 방법이다. 창문, 사이드 테이블, 책장 주위에 소품을 배치해 크리스마스 분위기를 연출할 수도 있다. 여기에 조명이나 캔들을 더하면 그윽한 느낌을 만드는 데 도움을 준다. 또한, 집 안에 쿠션과 따뜻한 담요를 배치해 두거나, 소파나 침대 옆에 러그를 깔아두면 크리스마스 분위기 연출과 보온 효과를 동시에 누릴 수 있다.

이케아 빈테르2020(VINTER2020)는 인조 크리스마스 트리로 솔잎이 없어서 보관이 쉽고 다양한 크기를 선택할 수 있다. 집에 가장 잘 어울리는 제품을 골라 장식을 하는 데 유용하다. 트리가 없다면 창문이나 책장 주위에 이케아 스트롤라(STR?LA) 전등갓과 이케아 스트롤라(STR?LA) LED랜턴을 설치해 크리스마스 장식을 해보자. 크리스마스와 어울리는 벨벳 레드 색상의 전등갓과 부드러운 불빛으로 따뜻하고 포근한 느낌을 자아내는 랜턴으로 안락한 분위기를 만들 수 있다.

한편 이케아 코리아는 이달 7일부터 이케아 전 매장(광명점, 고양점, 기흥점, 동부산점)을 ‘크리스마스 마켓’ 콘셉트의 룸셋과 매장으로 장식해 가족, 연인, 친구들이 함께 즐거운 크리스마스 시즌을 보낼 수 있는 홈퍼니싱 매장으로 꾸밀 예정이다. 이케아가 제안하는 겨울 홈퍼니싱 제품과 관련된 자세한 정보는 이케아 코리아 공식 온라인 몰에서 확인 가능하다.

