나경원 "아들 곧 입대한다…이중국적 자녀 부모는 버젓이 장관"

[아시아경제 최은영 기자] 나경원 전 국민의힘 의원이 "제 아들은 곧 입대를 한다"라고 밝혔다. 또한, 지난해 당시 여권과 친여 언론매체가 제기한 원정출산과 이중국적 논란에 대해 "저는 그렇게 산 사람이 아니다"라고 일침을 가했다.

1일 나 전 의원은 자신의 페이스북에서 "조국 전 장관에게 보내는 서민 교수의 페이스북 글을 보니 불현듯 제 아들을 둘러싼 '원정출산' 공격이 떠오른다"라며 원정출산과 아들 이중 국적 논란에 대해 언급했다.

이어 "어느 날 갑자기 듣도 보도 못한 리치몬드 산후조리원이란 곳이 제 이름과 함께 실시간 검색에 오르더니 특정 성향 커뮤니티에서 조직적으로 허위사실이 유포되기 시작했다"라며 "무려 집권여당이라는 곳까지 공식 논평을 내면서 이 마녀사냥 대열에 합류했다"라고 지적했다.

또한 "제 아들 출생연도 이후에 그 조리원이 개원했으니 터무니없는 음해라고 아무리 설명해도 사실상 "그전에도 운영했다"라는 억지를 부려 의혹을 만들기에 바빴다"라며 "그렇게 또 하나의 '나경원 이슈'가 생산됐다"라고 말했다.

이날 나 의원은 아들의 입대 문제에 대해서도 "대한민국 국민으로서 당연히 이행해야 할 의무라지만 그래도 아들의 입대 날짜가 다가올수록 마음이 무거워지는 것은 어쩔 수 없다"라며 논란을 일축했다.

나 의원이 언급한 서민 교수의 글은 지난 31일 서 교수가 조국 전 법무부 장관을 향해 '조국 전 장관님 두 달 남았네요'라는 제목으로 올린 것이다.

서 교수는 "조 전 장관은 거짓말을 싫어한다. 특히 자녀와 관련한 거짓말은 끔찍이 싫어하셔서 따박따박 고소를 한다"라며 "그런데 작년에 조국 님이 했던 아들 입대 얘기 말이다. 남은 두 달간 입대를 안 시키면 또 허위사실 유포가 돼버린다."라고 지적한 바 있다.

앞서 지난해 9월 나 의원은 미국 원정출산과 아들의 이중국적 논란에 대해 "둘 다 사실이 아니다"라고 밝혔지만, 이경 전 민주당 부대변인은 논평에서 "원정출산, 이중국적이 아니라고 말했지만, 의혹은 여전하다"라며 아들의 병원 출생 기록과 나 대표의 출입국기록 공개를 요구한 바 있다.

이날 나 의원은 "'출생 증명서를 보여주면 그다음은 또 어떤 말도 안 되는 거짓의혹을 만들어낼까?' 생각했다"라며 "이중국적 자녀들 둔 부모는 버젓이 장관을 하고 있는데 말이다"라며 일갈했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr