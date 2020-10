[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장이 31일 오후 2시30분 중계근린공원 강원도 직거래 장터 현장에서 열린 기부금 전달식에 참석했다.

청정 강원도 우수 농·특산물 한마음장터는 29일부터 31일까지 3일에 걸쳐 진행, 강원도내 14개 전통시장 7개 생산자단체 등이 참여했다.

이날 행사는 강원도직거래장터 주최측에서 노원구청의 적극적인 협조에 감사하며 좋은 곳에 써달라며 행사 수익금 일부를 기부하기 위해 뜻을 밝혀 마련됐다.

기부금 전달식에는 오승록 노원구청장과 최윤남 구의장, 한두삼 강원도상인연합회 회장, 상인회, 직거래 장터 참여업체 및 단체가 함께 했으며, 직거래장터 주최측은 340만원 기부금을 전달했다.

오승록 구청장은 “강원도 고품질의 특산물들이 많이 소개돼 주민들이 매우 만족해 하는 것 같다”며 “전달해주신 기부금은 좋은 곳에 쓰도록 하겠다”고 감사의 마음을 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr