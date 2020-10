김종인 "대국민 사과, 朴 판결까지 나면…與 공천 방침 창피"

[아시아경제 김혜민 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 이명박·박근혜 전 대통령과 관련한 대국민 사과에 대해 "박 전 대통령의 판결까지 마무리가 되면 이야기하겠다"고 밝혔다.

김 위원장은 이날 오전 국회에서 열린 특수고용직 노동자 및 관계자 초정 대담이 끝난 뒤 기자들과 만나 "지금은 한 분(이 전 대통령) 문제만 확정 판결이 났고 다른 분은 기다릴 상황이 있다"며 이 같이 말했다.

김 위원장은 그동안 전직 대통령의 구속에 대해 대국민 사과를 하겠다고 밝혀왔다. 과거를 명확하게 청산해야 한다는 의미에서다. 그는 지난 21일에도 "현재 재판 중인 상황이라 기다려보자고 했는데 상황에 따라 연내에 할 수도 있다"며 의지를 밝힌 바 있다.

김 위원장은 더불어민주당이 내년 4월 서울·부산시장 보궐선거에 후보를 내겠다는 방침을 사실상 세운데 대해선 "공당으로서 창피한 노릇"이라고 비판했다. 그는 "자기네들이 당헌당규를 정해놨다가 상황이 변경됐다고 해서 당원투표라는 핑계로 공천자를 내겠다는 것 아니냐"라며 "마음에 안 들면 법리 바꿔서 자기 뜻대로 하겠다는 발상"이라고 지적했다.

당 내서 100% 국민 경선 얘기가 나오는데 대해선 "경선준비위원회에서 그런 이야기가 나왔는데, 그러면 우리 당원이 무엇 때문에 존재하느냐 그런 문제도 걸려있는 것"이라며 "적절한 타협점이 나올 것으로 본다"고 말했다. 보궐선거 계획에 대해선 "오늘 부산 공청회, 다음달 초 서울 공청회가 끝나면 11월 중순 경선룰이 확정될 것"이라고 밝혔다.

