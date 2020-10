미래에셋 데이터센터 리츠 및 디지털인프라 ETF, 美나스닥 입성

데이터센터 등 디지털 인프라 시설 보유 기업 투자

이에 필요한 반도체, 집적회로 등 만드는 기업도 포트폴리오 포함

[아시아경제 이민우 기자] 미래에셋자산운용의 데이터센터 등 디지털 인프라 관련 투자 상장지수펀드(ETF) 상품이 미국 나스닥 시장에 상장됐다.

미래에셋자산운용은 자회사인 미국 ETF운용사 글로벌X가 29일(현지시간) 이 같은 글로벌X 데이터센터 리츠리츠(REITs·부동산투자신탁) 및 디지털 인프라 ETF(티커 : VPN)'를 나스닥 시장에 상장했다고 밝혔다.

이 상품은 솔랙티브 데이터센터 리츠 및 디지탈인프라스트럭처 지수를 추종한다. 총 25개 종목으로 13일 기준 미국 77.04%, 중국 11.53%, 호주 4.20%, 싱가포르 2.89%, 인도네시아 2.47% 등으로 구성됐다.

투자대상은 데이터센터 및 셀타워 관련 사업이 매출액 절반 이상인 기업들이다. 디지털 인프라 시설이나 구조물을 보유한 데이터센터 및 셀타워 리츠가 해당되며, 이들을 보유하거나 운영 및 개발하는 회사도 포함됐다. 또한 서버 제조업체를 비롯해 데이터센터나 셀타워에 사용되는 반도체, 집적회로, 프로세서 등 하드웨어 회사들에도 투자한다.

해당 상품은 국내에서도 미래에셋대우 등 해외주식 거래가 가능한 증권사를 통해 투자할 수 있다.

한편 미래에셋은 우리나라 외에도 미국, 캐나다, 호주, 홍콩 등 9개국에서 지난달 말 기준 380여개 ETF를 약 53조원 규모로 운용하고 있다. 전 세계 운용사 중 순자산 16위에 해당하는 규모다. 글로벌X는 재작년 인수한 미국 ETF 전문 운용사다.

루이스 베루가 글로벌X 최고경영자(CEO)는 "투자자들은 VPN ETF를 통해 디지털 기술 발전에 따른 성장 잠재력과 대표적 인컴자산인 부동산에 투자하는 효과를 동시에 누릴 수 있을 것"이라며 앞서 출시한 CLOU ETF, EDOC ETF 등을 비롯해 앞으로도 혁신적인 테마형 상품을 한국을 포함한 전세계 투자자들에게 제공하겠다"고 말했다.

