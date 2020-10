나 혼자 한강 걸어요…300명에게 모바일 상품권

용산구, '도전! 나혼자 한강7코스 걷기' 챌린지

[아시아경제 박종일 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화로 우울, 불안을 호소하는 이들이 늘고 있다. 대책이 뭘까? 꾸준한 운동이 답이다. 달리기, 걷기와 같은 유산소운동이 우울증을 낮추는 것으로 알려졌다.

용산구 보건소(보건소장 최재원)가 주민들의 걷기 실천율 향상을 위해 오는 11월2일부터 21일까지 3주간 ‘도전! 나 혼자 한강7코스 걷기' 챌린지를 벌인다.

참가 대상은 용산구민이며 모바일 걷기 앱 ’워크온(walkon)‘을 활용, 비대면 형태로 사업을 진행한다.

참여를 원하는 주민은 스마트폰에 워크온을 설치, 회원가입 후 ’도전! 나 혼자 한강7코스 걷기’ 메뉴(11월2일 개설)를 선택하고 한강7코스(한남역-잠수교-세빛섬-서래섬-동작역)를 90% 이상 걸으면 된다.

이동거리는 5.2㎢, 소요시간은 약 1시간 30분이다. 단, 출발점(한남역 1번 출구)에서 스마트폰 위치추적기(GPS)를 켜고 앱 설정 위치기록을 ’일반모드‘로 바꿔야 달성률이 기록된다.

구 관계자는 “도전에 성공한 이들 중 300명에게는 추첨을 통해 5000원 상당 편의점 모바일 상품권을 주기로 했다”며 “건강과 상품권을 모두 챙길 수 있도록 많은 주민들의 참여를 바란다”고 말했다.

구가 진행하는 한강7코스 걷기 챌린지는 서울시 주관 ’나 혼자 걷기‘ 사업 하나다. 서울시는 한강길을 12개 코스로 구분, 관할 10개 자치구와 함께 걷기 챌린지를 진행하고 있다.

최재원 용산구 보건소장은 “10월 기준 약 2000명의 주민들이 워크온으로 걷기 운동을 하고 있다”며 “이번 챌린지를 통해 용산의 가을 정취도 느끼고 코로나19로 인해 지친 심신도 회복하시기 바란다”고 말했다.

구는 걷기 사업 외 카카오톡 채널을 활용, 비대면 대사증후군 센터도 운영한다. 관련 채널로 운동, 영양 등에 관한 질문을 하면 간호사·영양사·건강운동관리사로 구성된 전문가들로부터 답변을 받을 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr