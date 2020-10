광군제 맞이 이벤트

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 광군제를 맞아 알리익스프레스 할인 이벤트를 진행한다고 29일 밝혔다.

이번 이벤트는 내달 11일부터 13일까지 우리카드 고객(유니온페이, 국내 전용, 법인, 기프트카드 제외)을 대상으로 진행되며, 선착순 7000명은 알리익스프레스에서 50달러 이상 결제 시 10달러 할인을 받을 수있다. 우리 JCB 카드로 35달러 이상 결제하는 선착순 5000명은 6달러 할인도 받을 수 있다.

우리카드 관계자는 "정원재 카드로 불리는 '카드의정석 쇼핑'을 이용하면 10% 카드할인도 받으실 수 있다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr