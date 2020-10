[아시아경제 이민지 기자] DGB금융지주 DGB금융지주 139130 | 코스피 증권정보 현재가 6,490 전일대비 180 등락률 -2.70% 거래량 1,113,344 전일가 6,670 2020.10.29 15:30 장마감 관련기사 DGB금융지주, 대구은행 3분기 순이익 647억원…전년동기대비 11%↑KCGS "상장기업 68% ESG 경영 수준 보통 이하"[클릭 e종목]"DGB금융, 코로나19 영향 제한적...목표가 11%↑" close 자회사인 하이투자증권은 3분기 영업이익으로 490억원을 기록해 전년동기대비 128.5% 늘었다고 공시했다. 매출액은 24.3% 증가한 3209억원으로 집계됐고, 순이익은 377억원을 기록해 127.3% 증가했다.

