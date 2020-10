[아시아경제 이민지 기자] 이노션 이노션 214320 | 코스피 증권정보 현재가 58,200 전일대비 1,600 등락률 -2.68% 거래량 82,233 전일가 59,800 2020.10.29 15:30 장마감 관련기사 "유튜브 공부 후 MTS로 직접투자"…주린이 분석 보고서 나왔다이노션, 2020년 한국 1위 광고회사 선정한화그룹·이노션, 메콩강 청소 캠페인으로 '올해의 기업상' 수상 close 은 3분기 연결기준 영업이익으로 270억원을 기록해 전년동기대비 5% 줄었다고 29일 공시했다.

매출액은 6.4% 줄어든 2825억원 기록했고 순이익은 9.6% 감소한 206억원을 기록했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr