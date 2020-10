경찰, '대입 스펙 조작' 입시컨설팅 학원·학생 78명 검거

[아시아경제 이관주 기자]지방자치단체 등에서 고교생을 대상으로 개최하는 각종 대회용 논문 등을 대신 작성해준 입시컨설팅 학원과 이를 대입 수시모집을 위한 경력으로 활용한 학생들이 무더기로 경찰에 검거됐다.

서울경찰청 사이버안전과는 업무방해ㆍ위계공무집행방해 등 혐의로 서울 강남의한 입시컨설팅 학원 관계자 18명과 학생 60명 등 78명을 입건했다고 29일 밝혔다. 이 중 범죄 혐의가 무거운 학원장 A씨는 지난 16일 구속됐다.

경찰에 따르면 2015년 말께 입시컨설팅 전문학원을 차린 A씨 등은 입시 설명회와 인터넷 광고 등을 통해 학생부 종합전형으로 대학에 진학하려고 하는 학생들을 모집했다.

학원 측은 학생별로 배정한 강사에게 각종 대회에 낼 독후감이나 소논문ㆍ발명보고서 등을 대리 작성해 전달하게 했고, 학생들은 결과물을 스스로 작성한 것처럼 대회 주최측에 제출해 입상하는 등 공정한 대회 심사업무를 방해한 혐의를 받고있다.

경찰조사 결과, 2017년 6월부터 지난해 7월까지 학생들은 대필ㆍ대작의 대가로 작품당 100만∼560만원을 학원에 낸 것으로 밝혀졌다. 학원이 학생 60명으로부터 받은 금액은 3억원에 달하는 것으로 조사됐다.

이같은 방식으로 대회에서 입상할 경우 그 결과는 학교생활기록부에 학생의 성취로 기록됐고, 경찰은 수사 결과를 대회 주최단체와 교육부에 통보할 예정이다. 경찰 관계자는 "학생이 정범으로 입건된 상태여서 학부모까지 수사할지는 법리 등을 검토해 결정할 방침"이라며 "앞으로도 입시ㆍ취업의 공정 경쟁을 저해하는 불법행위를 엄정하게 단속할 것"이라고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr