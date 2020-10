두산重, '4000억원대' 네팔 수력발전소 수주…"친환경에너지 사업 탄력"

[아시아경제 이기민 기자] 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 14,000 전일대비 200 등락률 +1.45% 거래량 4,520,051 전일가 13,800 2020.10.29 14:43 장중(20분지연) 관련기사 두산중공업, 4037억원 규모 네팔 수력발전 공사 수주독점공급! ‘주가급등’ 국내 유일 초대형 해상풍력! [굿모닝 증시]코로나·추가 부양책 지연 속 증시 하락…中 5중전회에 주목 close 이 29일 한국남동발전·한국해외인프라도시개발지원공사(KIND)·국제금융공사(IFC)와 손잡고 네팔 어퍼트리슐리-1 수력발전소 건설사업에 참여한다고 밝혔다.

이를 위해 두산중공업은 한국남동발전이 대주주로 참여하고 있는 특수목적법인 NWEDC(Nepal Water & Energy Development ㏇)와 4000억원대 계약을 체결했다. NWEDC는 한국남동발전 50%,KIND 25%, IFC 15% 등이 지분 참여하고 있는 특수목적법인이다.

어퍼트리슐리-1 수력발전소는 네팔 수도 카트만두에서 북쪽 70㎞에 위치한 트리슐리 강에 216㎿ 규모로 건설된다. 공사기간은 약 5년이다. 두산중공업은 이번 사업에서 터빈 및 발전기 등 주요 기자재를 제작·공급하고 발전소 건설을 담당하게 된다.

두산중공업은 한국남동발전의 파키스탄 2호 수력발전 사업 참여도 추진하고 있다. 두산중공업은 이날 한국남동발전과 파키스탄 아스릿 케담 수력발전 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다. 한국남동발전은 파키스탄 정부가 발주한 215㎿규모의 아스릿 케담 수력발전 사업에 디벨로퍼로 참여하고 있다. 이 발전소는 파키스탄 수도 이슬라마바드 북쪽 375㎞에 있으며, 2022년 말 착공 예정이다.

두산중공업은 1980년대부터 수력발전사업을 시작해 무주, 산청, 양양, 예천 등에 건설된 총 3100㎿ 규모의 국내 수력발전소에 주계약자로 참여했다. 그 외 국내 다수의 수력발전소를 비롯해 미국, 인도, 필리핀 등 해외 수력발전소에 수력발전 기자재를 공급해 왔다.

두산중공업 박인원 플랜트 설계·조달·시공(EPC) 비즈니스그룹(BG)장은 “이번 수력발전 수주로 해상풍력, 수소 등을 포함하는 두산중공업의 친환경 에너지사업이 더욱 탄력을 받게 됐다”며 “앞으로 국내 노후 수력발전소 현대화 사업 등 국내외 시장 참여 기회가 확대될 전망인 만큼 관련 기자재, 설계 등의 국산화 속도를 높이고, 국내 유관 산업 활성화를 위해 노력하겠다”고 말했다.

한편 두산중공업은 지난해 6월 한국수력원자력이 개최한 ‘대한민국 수력사업 비전선포식’에 참여하는 등 수력발전용 핵심 기자재 설계·제작의 국산화를 적극 추진하고 관련 산업 활성화와 생태계 육성에 동참하고 있다. 같은 해 9월에는 수력발전 분야 글로벌 선도 기업인 오스트리아 안드리츠와 사업 및 기술협력 협약을 체결하며 수력발전 설계 기술의 자립 발판을 마련하고, 국내외 수력발전 사업 확대를 위한 기반을 마련해왔다.

