9월 숙박·음식업 종사자 16.5만명 감소…"코로나 재확산 여파"

고용부, 29일 사업체 노동력 조사 결과 발표

상용직 24만명 감소…2009년 조사 이래 최대

[아시아경제 김보경 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재확산의 여파로 지난달 숙박·음식업 종사자가 16만5000명 급감했다.

정부가 코로나19 대책으로 내놓은 대규모 일자리 사업이 본격화하면서 공공행정 종사자는 19만8000명 급증했다.

고용노동부가 29일 발표한 9월 사업체 노동력 조사 결과에 따르면 지난달 사업체 전체 종사자 수는 1857만6000명으로, 작년 동월보다 11만2000명(0.6%) 감소했다.

사업체 종사자 수는 코로나19 사태가 본격화한 올해 4월 36만5000명 급감한 이후 계속 감소 폭을 줄여 8월에는 9만명 줄어드는 데 그쳤지만 지난달 다시 감소 폭이 커졌다. 8월 중순 서울 광화문 집회를 계기로 코로나19가 재확산한 여파로 풀이된다.

업종별로는 사회적 거리 두기 강화의 직격탄을 맞은 숙박·음식업 종사자가 16만5000명 급감했다. 여행업을 포함한 사업시설관리업과 도소매업도 각각 6만5000명, 5만6000명 감소했다.

국내 산업의 중추인 제조업 종사자는 7만명 감소했다. 올해 2월부터 8개월째 마이너스를 이어갔지만 감소 폭은 8월(7만7000명)보다 줄었다.

정부 일자리 사업 참여자를 포함한 공공행정 종사자는 19만8000명 급증해 증가 폭이 8월(18만3000명)보다 커졌다. 코로나19 재확산의 고용 충격을 주로 정부 일자리 사업으로 완화하고 있는 셈이다.

지난달 사업체 종사자 증감을 종사상 지위별로 보면 상용직이 24만1000명 감소했다. 이는 사업체 노동력 조사를 시작한 2009년 6월 이후 최대 감소 폭이다.

권기섭 노동부 고용정책실장은 이날 브리핑에서 상용직 감소도 주로 숙박·음식업과 교육서비스업 등에서 발생한 것이라며 "(제조업을 포함한) 구조조정이 확대됐다고 보기는 어렵다"고 설명했다.

대리운전기사와 같은 특수고용직을 포함한 기타 종사자도 5만2000명 줄었다. 임시·일용직은 18만1000명 급증했다. 정부 일자리 사업으로 공공 부문 임시·일용직 일자리가 대거 공급된 결과로 풀이된다.

