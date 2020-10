김천시, 대한민국 범죄예방대상 시상식서 '최우수상'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 김천시는 28일 서울 호암아트홀에서 열린 '제5회 대한민국 범죄예방대상(大賞)' 공모 시상식에서 민·관·경 협력을 통한 지속적인 범죄예방활동을 인정받아 최우수상을 수상했다고 29일 밝혔다.

경찰청이 주최하는 '대한민국 범죄예방대상'은 2016년부터 범죄예방에 적극적인 노력을 기울인 공공기관, 사회단체, 기업 등을 대상으로 매년 열리고 있다. 올해는 4개 부문(지자체, 사회단체, 민간기업ㆍ재단, 여성ㆍ청소년 관계기관)에 걸쳐 250여 곳의 기관·단체가 공모한 끝에 28곳이 선정됐다.

김천시는 지난 2015년부터 '유해환경개선'사업을 시작으로 이듬해 '범죄예방 환경설계 조례안'을 제정한 뒤 '안전한 지역사회 만들기' '평화동 안전마을 학교' '김천시 통합관제센터 운영' 등 사업을 지속적으로 추진해 온 공적을 인정받았다.

경부고속도로, 고속철도, KTX역사 등 사통팔달의 교통 요충지인 김천시는 지난 2005년 혁신도시 확정 이후 12개의 공공기관이 이전하면서 신도시 발달과 구 시가지 침체라는 불균형을 낳았다. 또한 경제활동인구(68%)에 비해 유년 및 노인인구(32%)가 상대적으로 많은 비중을 차지, 사회적 약자에 대한 보호 및 범죄 예방에 대한 필요성이 더욱 부각된 지역이다.

김천시는 이같은 지역 특수성을 감안, '방범용 CCTV 신규 설치' '여성친화도시 조성' '감호지구 도시재생 뉴딜사업' 등 민생 저해 사범을 줄이는 프로젝트를 대대적으로 펼쳐왔다.

김충섭 김천시장은 "범죄예방환경설계(CPTED) 기반의 안전한 도시를 만들기 위해 장기적인 안목을 가지고 민·관·경 및 유관기관 등과 함께 많은 노력을 기울여왔다"면서 "이번 수상을 계기로 시민 모두가 안전하고 행복한 'Happy together 김천' 만들기에 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

