1개의 ID로 은행 업무보는 금융분산ID 나온다

[아시아경제 김민영 기자] 1개의 아이디(ID)로 대부분 은행에서 업무를 볼 수 있는 금융분산ID가 나온다.

금융결제원은 은행연합회로부터 뱅크사인 업무를 이관받아 내년 1월부터 뱅크사인 업무를 운영할 예정이라고 29일 밝혔다. 그동안 은행연합회와 금융결제원은 인증업무의 전문성과 서비스 관리 효율성을 고려하여 뱅크사인 관리기관 변경 협의를 진행해왔으며 28일 금융결제원 이사회를 통해 뱅크사인 관리기관의 이전을 의결했다.

뱅크사인은 2018년 8월 은행연합회와 16개 은행이 공동으로 출시한 블록체인 기반 인증서비스로 금융결제원은 인증기관의 전문역량 및 서비스 융·복합을 바탕으로 뱅크사인 업무 운영의 비용절감·신규서비스 발굴 등을 적극 추진해나갈 예정이다.

금융결제원과 참가 은행은 뱅크사인의 블록체인 인프라를 금융분산ID로 신속하게 전환해 금융분산ID를 공동으로 추진하기로 했다.

금융분산ID는 대면 및 비대면 거래의 고객확인절차에 적용하고 반복적인 신원확인의 번거로움을 최소화하고 모바일에서 쉽게 신원확인을 완료할 수 있도록 할 방침이다.

금융결제원 관계자는 "모바일 기반의 자기주권형 신원증명에 대한 서비스 요구가 높아지는 가운데 은행 공동의 신원확인을 위한 금융분산ID 추진은 비대면·디지털 혁신에 부합하는 신원증명 시스템의 변화를 촉발하는 전환점이 될 것으로 기대된다"고 했다.

