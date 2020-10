볼보, 친환경 러닝 이벤트 ‘2020 언택트 헤이, 플로깅’ 개최

[아시아경제 성기호 기자] 볼보자동차코리아가 지속적인 사회 공헌 활동의 일환인 친환경 러닝 이벤트 ‘2020 언택트 헤이, 플로깅’을 개최한다고 29일 밝혔다.

플로깅은 스웨덴어 '이삭을 줍다(Plocka Upp)'와 영어 단어 '조깅(Jogging)'의 합성어로 달리기를 즐기면서 쓰레기를 줍는 캠페인이다. 볼보자동차는 지난 2019년부터 ‘헤이, 플로깅’의 이름으로 이벤트를 개최했으며, 올 해는 ‘2020 언택트 헤이, 플로깅’의 이름으로 진행된다.

오는 31일부터 다음달 8일까지 9일간 진행되는 본 이벤트는, 별도의 참가 신청 없이 누구나 쉽게 참여 가능하다. 참가 방법은 이벤트 기간 중 플로깅 하는 사진을 #볼보플로깅 #언택트헤이플로깅 #플로깅 이상 3개의 필수 해시태그와 함께 인스타그램에 공유하면 된다. 단, 마스크 착용과 2인 이하로 진행한 플로깅만 참가자로 인정된다.

참가자 중 추첨을 통해 ▲파라다이스 시티 호텔 2인 숙박권(1명), ▲일렉트로룩스 공기청정기(1명), ▲바워스앤윌킨스 헤드폰(2명), ▲툴레 캐리어(5명), ▲스멜웰 신발 탈취제(300개)를 증정하며, 당첨자는 다음달 11일 개별 발표 예정이다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 “지난 2016년 스웨덴에서 처음으로 시작된 친환경 러닝 트렌드, 플로깅은 현재 세계 곳곳에서 변화를 만들어 내고 있다”며 “일상 속 작은 실천을 통해 건강과 환경을 동시에 지킬 수 있는 ‘2020 언택트 헤이, 플로깅’에 보다 많은 관심과 참여를 부탁드린다”라고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr