北 "뼈속까지 친미의식 쩌든 미국산 삽살개" 서훈 안보실장 맹비난

"남북관계를 국제관계 종속물로 격하시켜"

최근 방미·발언 두고 "얼빠진 나발" 비난

북한이 29일 서훈 청와대 국가안보실장의 최근 미국행을 거론하며 맹비난하고 나섰다.

북한 관영매체 조선중앙통신은 이날 '동서남북도 모르고 돌아치다가는 한치의 앞길도 없다는 것을 명심하여야 한다' 제목의 기사에서 "남조선의 청와대 국가안보실실장이란 자가 비밀리에 미국을 행각하여 구접스럽게 놀아댔다"며 주장했다.

특히 서 실장이 기자회견에서 한 "남북관계는 단순히 남북만의 관계라고 할수 없다", "남북관계는 미국 등 주변국들과 서로 의논하고 협의해서 풀어야 할 문제"라고 한 발언을 두고는 "얼빠진 나발"이라고 깎아내렸다.

이어 "신성한 북남관계를 국제관계의 종속물로 격하시킨 망언"이며 "민족자주를 근본 핵으로 명시한 역사적인 6·15공동선언과 10·4선언, 판문점 선언과 9월 평양공동선언에 대한 남조선 당국의 공공연한 부정이고 배신"이라고 주장했다.

통신은 그러면서 "북남관계는 말 그대로 북과 남 사이에 풀어야 할 우리 민족 내부 문제"이며 "외세에 빌붙거나 다른 나라 그 누구와 논의하고 도움을 받아야 할 문제가 아니다"라고 강조했다.

통신은 서 실장에 대해 "북남관계 문제에 수십 년 동안이나 몸담아왔다고 자부하는 사람이 모든 문제를 푸는 근본 열쇠가 우리 민족끼리 서로 힘을 합쳐 자주적으로 해결해 나가는 데 있다는 것을 모른단 말인가"라고 반문했다.

이어 "오늘 북남관계가 교착상태에 놓인 원인이 남한 당국이 스스로 미국에 제 발을 얽어매 놓고 자기를 조종해달라고 제 운명의 고삐를 맡겨버린 데 있다"며 "그런데도 아직까지 정신을 차리지 못하고 북남관계를 망쳐놓은 장본인에게 도와달라고 청탁하는 것은 집안 가산을 풍지박산 낸 강도에게 수습해달라고 손을 내미는 격"이라고 주장했다.

통신은 "자주의식이 마비되면 이처럼 시와 때도, 동서남북도 가려보지 못하고 행방없이 돌아치는 바보가 되기 마련"이라면서 "친미사대에 명줄을 걸고 민족의 운명을 외세의 농락물로 섬겨바치려드는자들의 앞길이 어떻게 되리라는 것은 불보듯 뻔하다"고 경고했다.

북한은 최근 대남 비난을 자제왔다는 점에서 서 실장을 직접 겨냥해 직격탄을 날린 것은 이례적이라는 평가다. 다만 북한 주민들은 볼 수 없는 조선중앙통신을 통해서만 비난 메시지를 공개했다는 점에서 수위를 조절한 것으로 보인다.

서 실장은 지난 13∼16일 미국을 방문 카운터파트인 로버트 오브라이언 백악관 국가안보보좌관, 마이크 폼페이오 미국 국무장관과 면담하고 북핵 문제 등을 논의했다.

