해리 해리스 주한 美대사, 서울시 '명예시민' 된다

[아시아경제 조인경 기자] 해리 해리스(Harry Harris) 주한미국대사가 명예 서울시민이 된다.

서울시는 29일 오후 3시30분 시청 영상회의실에서 서정협 시장 권한대행이 해리스 대사에게 서울시 명예시민증을 수여한다고 밝혔다.

해리스 대사는 2018년 7월 취임 이래 서울시정에 적극적으로 협조했고 서울과 미국 자매·우호도시 사이에서 교류의 폭을 넓혔다고 서울시는 평가했다.

지난해엔 대사의 부인 브루니 브래들리(Bruni Bradley)의 제안으로 주한미국대사관저 안에 약 100평 규모의 도시텃밭이 조성돼 한미 토종작물을 심고 인근 학교 학생들이 도시농업 체험의 장으로 활용하도록 지원해 왔다. 또 지난 2년 간 정동의 역사·문화를 느낄 수 있는 '정동야행' 축제 때마다 미 대사관저를 개방하기도 했다

한편, 서울시는 미국 호놀룰루·샌프란시스코·워싱턴DC·로스앤젤레스·휴스턴 등 5개 도시와 자매·우호도시 협약을 맺었다.

