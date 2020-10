레고켐바이오, 항암신약 후보물질 기술이전 계약 체결

[아시아경제 이민지 기자] 레고켐바이오 레고켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 56,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 53,500 2020.10.29 08:18 장시작전(20분지연) 관련기사 레고켐바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 1.72%레고켐바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.72%레고켐바이오, 주가 6만 3900원.. 전일대비 -2.14% close 는 중국업체인 CStone Pharmaceuticals와 항체-약물 복합체(ADC) 항암제 신약 후보물질 기술이전 계약을 체결했다고 29일 공시했다.

계약금액은 4098억원(3억6350만 달러)로 선급금은 112억7600만원이다. 마이스톤은 3986억원으로 임상단계와 허가, 상업화 등 단계별로 수령할 예정이다. 경상기술료와 임상시료생산 비용은 별도로 수령한다.

회사 측은 “ 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 25,450 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,000 2020.10.29 08:18 장시작전(20분지연) 관련기사 에이비엘바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 2.51%[특징주]에이비엘 "美FDA 코로나19 치료제 조기 임상승인, 우월한 효능·시장성 반영 결과"에이비엘바이오, 코로나19 항체치료제 美 임상 승인…"다음주 초 첫 환자 투여" close 가 보유한 고유항체와 레고켐바이오 레고켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 56,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 53,500 2020.10.29 08:18 장시작전(20분지연) 관련기사 레고켐바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 1.72%레고켐바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.72%레고켐바이오, 주가 6만 3900원.. 전일대비 -2.14% close 의 고유 기술이 결합해 도출된 후보물질”이라며 “ 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 25,450 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,000 2020.10.29 08:18 장시작전(20분지연) 관련기사 에이비엘바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 2.51%[특징주]에이비엘 "美FDA 코로나19 치료제 조기 임상승인, 우월한 효능·시장성 반영 결과"에이비엘바이오, 코로나19 항체치료제 美 임상 승인…"다음주 초 첫 환자 투여" close 와 합의된 비율로 금액을 배분할 계획”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr