[아시아경제 조유진 기자] 에이블씨엔씨 에이블씨엔씨 078520 | 코스피 증권정보 현재가 7,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,250 2020.10.29 08:14 장시작전(20분지연) 관련기사 에이블씨엔씨, 中유통사 릴리앤뷰티와 협력벨벳 입술 완성하는 필수템…'데어틴트 미러슬릭' 출시미샤, 자외선 차단제 50% 할인 close 는 ‘아텔로 콜라겐 500 파워풀럼핑 크림’이 출시 한 달 만에 1만2000여개가 판매됐다고 29일 밝혔다.

아텔로 콜라겐 500 파워풀럼핑 크림은 피부 탄력과 주름 관리에 도움을 주는 제품이다. 일반적인 콜라겐 대비 순도와 흡수율이 높은 프랑스산 아텔로 콜라겐을 사용했다. 특허받은 액티브 딜리버리 시스템으로 유효물질을 피부 깊숙이 전달한다.

아텔로 콜라겐 500 파워풀럼핑 크림은 출시 25일만인 지난 18일 1만개가 판매됐다. 이달 한 달 동안 미샤 단일 제품 매출 1위를 차지하는 등 주목을 받고 있다.

에이블씨엔씨 관계자는 “아텔로 콜라겐 크림은 미샤일 콜라겐이라는 별명이 붙을 만큼 눈에 띄는 효과로 큰 사랑을 받고 있다”며 “개똥쑥 에센스를 잇는 새로운 베스트셀러가 될 것”이라고 말했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr