경기교육청, 내년 상반기 모든 학교에 '와이파이' 설치

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 내 모든 학교에 내년 상반기까지 와이파이가 설치된다.

경기도교육청은 교내 무선환경 수요 충족과 미래형 교육환경 기반 조성을 위해 도내 학교 일반교실에 기가급 속도의 와이파이 설치를 추진한다고 29일 밝혔다.

경기교육청은 이 사업을 위해 지난 26일 입찰공고를 냈다. 이번 사업에는 총 1078억원이 투입된다. 대상 학교는 와이파이 설치가 필요한 2425개교 6만여 일반교실이다.

경기교육청은 기존 스쿨넷 유선망과 연계해 와이파이를 설치할 계획이다.

경기교육청은 설치가 완료되면 학교 현장의 안정적인 무선환경 지원과 함께 '학교 무선망 통합관리시스템'을 만들어 운영할 예정이다.

송흥배 경기교육청 교육정보담당관은 "이번 와이파이 설치 추진은 코로나19로 인한 원격수업에 대응하고 온ㆍ오프라인 융합교육 등 새로운 교육형태에 대비하기 위한 것"이라며 "내년 상반기 이후에는 특별교실, 교과교실로도 무선망 구축을 확대할 계획"이라고 설명했다.

