하나캐피탈, 'SSG'에 장기 렌터카 출시…"월 34만원부터"

[아시아경제 기하영 기자]하나캐피탈은 신세계그룹 쇼핑몰 SSG에서 진행하는 쓱데이에 맞춰 장기 렌터가 상품을 출시한다고 28일 밝혔다.

대상은 최근 출시된 기아차의 인기 차종인 카니발과 쏘렌토 차량이다. 월 30만원대의 렌트료로 12개월부터 60개월까지 이용할 수 있다.

아울러 쓱데이 기간 동안 하나캐피탈이 제공하는 렌터카 서비스를 이용하는 손님에게는 특별 사은품으로 썬팅, 블랙박스 등을 제공한다.

하나캐피탈 관계자는 "이번 쓱데이를 통해 언택트 채널인 온라인 쇼핑몰을 비롯, 다양한 차량관련 금융 상품을 비대면 서비스로 확대할 계획"이라고 말했다.

한편, 하나캐피탈은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 언택트 소비 흐름을 반영해 비대면 다이렉트 신차 구매자금대출 상품인 '1Q 다이렉트 오토론'을 출시한 바 있다. 신차를 구입하는 고객은 영업점 방문과 대출서류 작성, 차량에 대한 근저당 설정 없이 신분증만 있으면 간단하고 편리하게 차량 구매자금 대출을 받을 수 있다.

