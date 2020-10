기온이 내려가면 식욕이 올라가는 이유? 00때문!

[아시아경제 이진경 기자] 선선한 날씨에 기분도 좋아지는 가을입니다. 그런데 가을이 되니 입맛이 더 좋고 부쩍 식욕이 늘어난 기분을 느낀다고요? 이는 단순한 착각이 아닙니다. 가을에 유독 식욕이 늘고 살찌는 과학적인 이유가 따로 있다는데요. 도대체 그 이유가 무엇인지 알아봅시다.

