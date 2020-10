최종건 차관, 비건 부장관과 WTO 선거 긴밀 협의…연내 방한 초청

한미 국장급 협의체 '동맹대화' 추진 지속 협의키로

[아시아경제 임철영 기자] 최종건 외교부 1차관이 28일 오전 스티븐 비건 미국 국무부 부장관과 통화하고 한미관계, 한반도 문제, 지역·국제 협력 등 상호 관심사에 대해 의견을 교환했다.

이날 통화에서 양측은 굳건한 한미동맹에 대한 상호 지지와 신뢰를 재확인하고, 한미 간 양자 현안을 안정적으로 관리해 나가자는 데 공감했다.

특히 최 차관의 지난달 방미 때 논의했던 국장급 협의체인 동맹대화(가칭)의 필요성에 대한 공감을 바탕으로 이 협의체의 추진 방향을 지속해서 협의해 나가기로 했다.

아울러 양측은 유명희 통상교섭본부장이 결선에 진출해 나이지리아 출신의 응고지 오콘조이웰라 후보와 경쟁을 벌이고 있는 세계무역기구(WTO) 사무총장 선출에 대해서도 긴밀히 협의했다.

한편 양측은 한미 정상 간 굳건한 신뢰를 바탕으로 국내 정치 일정과 무관하게 한미 간 공조를 흔들림 없이 지속하자는 데 공감하는 한편 최 차관은 비건 부장관에게 연내한국을 방문해달라고 초청했다.

