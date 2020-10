[아시아경제 온라인이슈팀]

그룹 블랙핑크의 멤버 지수가 독보적인 미모를 자랑했다.

블랙핑크 지수는 27일 인스타그램에 사진 한장을 올렸다. 사진에는 체크 원피스를 입고 포즈를 취하고 있는 지수의 모습이 담겼다.

한편 블랙핑크의 'THE ALBUM'은 이번주 업데이트될 미국 빌보드 200 차트서 10위를 기록할 것으로 예고됐다. 3주 연속 빌보드 메인 앨범 차트 톱10 진입에 성공한 K팝 걸그룹 역시 블랙핑크가 처음이다.

