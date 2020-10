국세청, 적극행정 우수공무원에 '안태훈 조사관' 선정

우수공무원 7명, 우수부서 1팀에 표창 수여

김대지 국세청장 "적극행정의 해답은 협업"

[아시아경제 이광호 기자]국세환급금 모바일 시스템 구축을 통해 예산과 행정력 낭비를 제거한 안태훈 국세청 징세과 조사관이 적극행정 최우수공무원으로 선정됐다.

국세청은 27일 안 조사관을 포함해 적극행정 우수공무원 7명과 우수부서 1팀에게 표창을 수여했다고 밝혔다.

최우수상을 받은 안 조사관은 계좌로 환급금이 지급된 후에도 일반우편으로 환급금 통지서를 송달, 예산과 행정력이 불필요하게 낭비되는 사례를 확인하고 정보화2담당관실과 협업해 관련 시스템을 구축했다. 이로 인해 매년 30억원에 달하는 우편 발송비용을 절감할 수 있게 됐다. 또 개인정보 유출 우려를 줄이고, 환급금 수령일과 통지인의 편차를 축소할 수 있게 됐다.

우수상은 차명계좌 분석시스템을 구축한 김병철 세원정보과 사무관, 생계형 체납자의 경제적 재기를 지원한 이풍훈 감사담당관실 조사관, 중증장애 직계존속 부양가구에 대한 근로장려금 확대 법령개정을 이끌어 낸 한민수 국세상담센터 조사관 등이 수상했다.

장려상은 '100문 100답으로 풀어보는 주택 세금'을 제작·배포한 위찬필 부동산납세과 사무관, 주류 스마트오더 시스템을 도입하는데 기여한 이문원 소비세과 조사관, 장려금을 대량 일괄 지급할 수 있는 시스템을 구축하고 장려금 송금기간을 1일로 단축해 원활한 장려금 수급에 기여한 손혜림 장려세제운영과 사무관 등이 받았다.

또한 팀포상은 업무수행과정에서 적극행정위원회, 감사원 사전컨설팅 등 적극행정 지원제도를 다각적으로 활용하고, 관련 부처와 유기적으로 협업한 부가가치세과 부가2팀이 선정됐다.

김대지 국세청장은 "적극행정의 해답은 협업에 있다"며 "서로의 역량을 하나로 합쳐 납세자가 편안한 국세행정이 될 수 있도록 적극 협업해 달라"고 주문했다.

국세청은 적극행정 확산을 위해 매 분기 우수공무원을 선정해 표창하고 있다. 적극행정 문화가 일선 현장까지 뿌리내릴 수 있도록 4분기에도 적극행정 우수공무원을 지속 선발할 예정이다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr