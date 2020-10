박능후 "독감접종 자체 중단, 비과학적…접종 지속해야"

[아시아경제 조현의 기자] 정부는 25일 인플루엔자(독감) 백신 접종과 사망 간 인과관계가 매우 낮은 만큼 접종을 지속해야 한다고 강조했다.

박능후 보건복지부 장관은 이날 정부서울청사에서 열린 정례 브리핑에서 "백신은 수많은 생명을 확실하게 살릴 수 있는 과학적으로 또 역사적으로 검증된 수단"이라며 이같이 말했다.

박 장관은 "예방접종전문위원회가 현재까지 검토한 26건의 사망 사례는 시간적 근접성이나 기저질환, 부검에서 모두 예방 접종과의 인과성이 매우 낮은 것으로 확인됐다"며 "이에 따라 예방 접종 사업을 지속해야 한다는 판단을 내렸다"고 했다.

정부는 특히 계절독감과 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과 독감이 동시에 유행하는 이른바 '트윈데믹'의 위험성을 고려하면 접종으로 인한 이익이 부작용보다 더 크다고 설명했다.

박 장관은 "계절 독감은 국내에서만 매년 3000여 명이 사망하는 위험한 감염병으로 접종의 이익이 부작용보다 훨씬 크다"고 했다. 이어 "코로나19와 계절독감 동시유행의 위험성을 고려할 때 예방접종을 지속하는 것이 필요하다"고 덧붙였다.

다만 고령자와 기저질환자 등은 건강 상태가 양호할 때 접종을 받을 것을 당부했다.

박 장관은 "백신접종을 위해 장시간 추운 날씨에 대기하는 것 자체가 심혈관질환 등 기저질환이 있는 사람에게는 상당한 위험"이라며 "백신이라는 자그마한 외부적 충격에 의해서도 건강이 급속하게 악화될 수 있는 만큼 접종 예약 등을 통해 대기시간을 가능한 짧게 해야 한다"고 말했다.

일부 지방자치단체나 병원이 자체적으로 접종을 중단하고 있는 가운데 박 장관은 접종 중단이 "비과학적인 태도"라고 지적했다.

그는 "백신 접종과 사망자 발생 사이의 인과관계가 없는 상황에서 단순하게 백신 접종을 중단하는 것은 비과학적인 태도"라며 "국민 입장에선 혼란이 더욱 가중될 수 있는 만큼 정부 차원의 대응에 엇박자를 내는 일이 없도록 적극 협조해달라"고 했다.

한편 전날 오후 1시 기준 독감백신을 접종받은 뒤 사망한 것으로 신고된 사례는 48명이다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr