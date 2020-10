[기하영의 생활 속 카드]"엄카 대신 내 카드"…청소년 전용 카드 어때요

선불전자지급수단, 카카오뱅크 '미니'부터

각 카드사 청소년 전용체크카드 까지

청소년 금융서비스 봇물

요즘 세상에 신용카드 한두 장 없는 사람이 있을까요. 현대사회에서 마음만 먹으면 누구나 카드를 가질 수 있는 세상이 됐습니다. 신용카드는 일상생활에 더없는 편리함을 가져다 줬습니다. 이제 어딜 가든 신용카드나 스마트폰을 통해 결제하는 사람들을 쉽게 볼 수 있습니다. 수요가 늘어난 만큼 다양한 혜택을 지닌 카드들도 하루가 멀다 하고 쏟아지고 있죠.

출시 3일 만에 가입자 12만4000명.

카카오뱅크가 지난 19일 선보인 청소년 전용 금융서비스 '카카오뱅크 미니(mini)'가 출시 3일 만에 가입자 수가 10만명을 돌파하며 인기를 끌고 있습니다. 미니는 만 14세부터 만 18세 이하 청소년만 개설할 수 있는 선불전자지급수단 인데요, 은행계좌 개설이나 연결 없이 이용할 수 있고, 미니카드를 발급받으면 현금자동입출금기(ATM) 입출금과 청소년 전용 교통카드 사용 등이 가능합니다.

카카오 미니는 원하는 금액만큼 충전해 사용하는 선불카드로 볼 수 있는데요, 예컨대 선불 교통카드인 티머니와 비슷한 상품인거죠. 카드업계는 선불카드가 아닌 청소년 전용 체크카드로 미래 잠재고객인 청소년들의 마음을 사로잡겠다는 입장입니다.

특히 올 4월부터 만 12~17세 청소년들도 후불 교통카드 기능이 들어간 체크카드를 발급받을 수 있게 되면서 청소년 전용 체크카드가 잇따라 출시됐는데요. 청소년 후불 교통카드의 경우 카카오뱅크 미니보다 발급연령이 낮고, 교통카드 금액을 미리 충전하지 않아도 사용할 수 있습니다. 체크카드 결제일에 사용한 교통카드 금액이 나중에 청구되는 방식인거죠. 다만 교통카드 이용금액은 월 한도 5만원이고, 청소년 후불 교통카드 발급을 위해서는 법정대리인의 동의가 필요합니다.

청소년 후불 교통카드 연이어 출시…"교통비 충전 NO"

올 들어 카드사들이 선보이는 청소년 전용 체크카드는 청소년 교통요금 할인이 자동 적용되는 '후불 교통카드' 기능에 전월 실적을 기준으로 할인 혜택을 제공합니다. 청소년의 씀씀이를 고려해 전월실적 기준은 5~10만원입니다.

KB국민카드가 지난달 선보인 '쏘영 체크카드'는 전월 카드 사용 실적이 5만원 이상이면 청소년들이 선호하는 총 6개 영역에서 할인 혜택을 줍니다. 스트리밍 서비스(멜론, 유튜브)와 문구점, 스터디 카페·독서실, 편의점, 패스트푸드점, 대중교통 등을 이용할 때 각 영역별로 월 최대 1000원까지 결제 금액의 5%가 할인됩니다. 물론 후불 교통카드 기능은 기본으로 탑재돼 있죠.

신한카드 역시 '틴즈플러스 포니 체크카드'를 통해 후불교통카드 기능과 할인 혜택을 제공합니다. 전월 실적 기준 10만원 이상이면 배스킨라빈스, 던킨도너츠, 버거킹 등 패스트푸드점에서 5000원이상 결제 시 이용금액의 5%(월 최대 5000원)를 캐시백 해줍니다. 또 한 달에 한 번 CGV에서 2000원 할인과 연 3회 놀이공원(롯데월드, 서울랜드) 자유이용권 50% 할인을 제공합니다.

전월실적 5~10만원에 편의점·패스트푸드 등 할인

우리카드 '카드의 정석 크림틴즈 체크'는 대중교통 할인이 눈에 띕니다. 후불 교통형으로 발급 시 전월실적이 10만원 이상이면 버스·지하철을 합산해 2만원 이상 이용했을 때 2000원을 캐시백해 주는데요. 아울러 편의점·베이커리·패스트푸드점 등에서 각각 1만원 이상 결제 시 1000원을 돌려줍니다. 하나카드의 '리틀프렌즈 틴에이저 체크카드'도 월 5000원 내에서 편의점·서점·베이커리에서 캐시백 혜택을 제공합니다. 전월 실적 기준은 10만원입니다.

롯데카드는 올 초 청소년을 위해 선불카드 형태의 '티니패스 카드'를 선보이기도 했는데요. 부모의 신용카드와 연결해 별도의 충전 없이 청소년 교통카드로 이용할 수 있는 것이 특징입니다. 자녀의 대중교통 이용액이 부모의 신용카드로 자동 청구되는 방식이죠.

청소년 전용 서비스의 경우 아직 사용액도 적고, 금융사 입장에서는 수익을 내는 시장이라고 볼 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 금융사들이 앞다퉈 관련 서비스를 선보이는 건 미래 잠재고객인 청소년들을 공략하기 위해서겠죠. 향후 어떤 서비스들이 새로 나올지 기대가 되는 시장입니다.

