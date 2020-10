[이건희 회장 별세]이건희 회장 프로필

◆인적사항

-1942년 1월9일 대구 출생. 본적은 경남 의령.

◆학력

- 1961 서울대학교사범대학부속고등학교

- 1965 와세다대학교 경영학 학사

- 1966 조지워싱턴대학교경영대학원 경영학 석사과정 수료

- 2000 서울대학교 명예경영학박사

- 2005 고려대학교 명예철학박사

- 2010 와세다대학교 명예법학박사

◆경력

- 1966 동양방송 입사

- 1978 삼성물산 부회장

- 1979 삼성그룹 부회장

- 1982 ~ 1997 대한아마추어레슬링협회 회장

- 1987 ~ 1998 삼성그룹 회장

- 1996 ~ 2017 국제올림픽위원회(IOC) 위원

- 1998 ~ 2008 삼성전자 대표이사회장

- 2010 삼성전자 회장

- 2017 국제올림픽위원회(IOC) 명예위원

◆상훈

- 미국 Korea Society '밴플릿 어워드' (2006.9월)

- 홍콩디자인센터산업기술통상부 공동 주최 디자인 경영자상 (2004.11월)

- 프랑스 국가최고훈장 '레종 도뇌르 코망되르' (2004.6월)

- 대한민국 국민훈장 무궁화장 (2000.7월)

- IOC 올림픽 훈장 (1991.12월)

- 대한민국 체육훈장 청룡장 (1986.12월)

- 대한민국 체육훈장 맹호장 (1984.8월)

◆주요연혁

1987년 11월 회장 취임

1988년 3월 제2창업 선언

1988년 11월 삼성전자, 반도체통신 흡수합병

1989년 9월 잭 웰치 GE회장 접견

1989년 12월 삼성복지재단 설립

1991년 3월 제1회 호암상 시상식

1992년 3월 부시 미국대통령 단독면담

1993년 3월 그룹 新CI 정립

1993년 5월 협력사 대표 오찬간담회

1993년 6월 삼성 신경영 선언

1993년 7월 全 계열사 조기출퇴근제 실시

1993년 10월 제1회 여성지위향상 골든 어워드 수상

1994년 1월 일본 본사 출범

1994년 10월 삼성 사회봉사단 출범

1994년 12월 빌 게이츠 MS 회장 오찬

1995년 1월 미주·구주·중국 본사 출범

1995년 3월 삼성디자인학교(SADI) 설립, 여사원 근무복장 자율화

1995년 7월 공채 필기시험 전면 폐지

1995년 10월 영국 윈야드 전자단지 준공식

1996년 4월 멕시코 티후아나 복합단지 시찰

1996년 7월 IOC위원 선정

1997년 2월 말레이시아 전자복합단지 건설

1998년 2월 사마란치 IOC위원장 접견

1998년 3월 미국 오스틴 반도체 공장 준공

1998년 4월 엘빈 토플러 박사 면담

1998년 5월 후진타오 부주석 접견, 볼보 회장 접견

1998년 9월 성균관대 600주년 기념 만찬

1999년 6월 IOC 서울 총회 참석

2000년 9월 시드니 홍보관 개관식 참석

2002년 1월 서울大 명예 경영학 박사 학위 수여

2002년 7월 삼성이건희장학재단 설립

2002년 11월 삼성 펠로우 제도 시행

2003년 6월 에드윈 퓰러 헤리티지 재단 이사장 접견

2003년 7월 삼성 브랜드 가치 100억불 돌파

2004년 6월 프랑스 레종드뇌르 훈장 수훈, 아테네 올림픽 성황봉송

2004년 9월 동유럽 현장경영

2004년 10월 리움 미술관 개관식

2005년 7월 동남아 현장경영

2005년 9월 화성 반도체 2단지 본격 투자

2006년 9월 벤 플리트 상 수상, 뉴욕 사장단 회의 주재

2006년 11월 태릉 선수촌 격려 방문

2007년 1월 평창 올림픽 유치 지원

2007년 2월 과테말라 IOC총회

2010년 1월 세계 최고층 빌딩 버즈 칼리파 완공, CES 방문

2010년 2월 호암 100주년 기념음악회, 벤쿠버 올림픽 활동

2010년 5월 소니 회장 접견, 화성 캠퍼스 기공식 참석

2010년 9월 와세다大 명예박사 학위 수여

2011년 7월 남아공 더반 IOC총회, 평창 올림픽 유치 성공

2011년 10월 제임스 호튼 코닝 명예회장 면담

2011년 11월 알사바 아시아올림픽평의회장 오찬

2012년 4월 멕시코 카를로스 슬림 텔멕스텔레콤 회장과 만찬

2012년 6월 알베르 2세 모나코 국왕 만찬

2012년 9월 홍콩 리카싱 청콩그룹 회장 면담

2012년 10월 베트남 호앙 쭝 하이 부총리 면담

2013년 5월 제임스 호튼 코닝 명예회장 만찬

