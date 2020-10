北, 중국과 친선 과시 "조중은 세상이 부러워하는 관계로 발전할 것"

[아시아경제 나한아 기자] 북한이 25일 중국의 6·25전쟁 참전 70주년을 맞아 북중 관계를 더욱 발전시키겠다는 의지를 드러내며 조중친선을 과시했다.

북한은 김정은 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석의 북중 정상회담을 언급하며 중국과의 관계가 '어떤 풍파에도 끄떡없는 관계'임을 강조하면서 조중친선을 '세상이 부러워하는 관 계 '로 더욱 발전시킬 것이라고 천명했다.

노동당 기관지 노동신문은 이날 '중국 인민지원군 열사들의 위훈은 조중친선의 역사와 더불어 길이 빛날 것이다'라는 제목의 1면 사설에서 "조중친선의 여정에 휘황한 미래가 펼쳐지고 있는 역사적인 시기에 조중 두 나라 인민은 중국 인민지원군의 조선전선 참전 70돌을 뜻깊게 맞이하고 있다"라고 의미 부여했다.

이어 조중의 6·25전쟁 참전에 대해 "하나의 운명으로 결합된 조중 두 나라 인민의 전투적 우의와 동지적 협조의 뚜렷한 과시였다"라며 조중 관계는 전례 없는 특수하고 공고한 친선관계라고 주장했다.

신문에서 '우리 인민의 혁명전쟁을 피로써 도와주었다', '귀중한 생명도 서슴없이 바쳤다', '우리나라의 고지와 산발들에는 중국 인민지원군 용사들의 붉은 피가 진하게 스며있다'라고 표현하기도 했다.

그러면서 "조중 친선과 단결의 위력으로 사회주의 위업을 활기 있게 전진 시켜 나가려는 것은 우리 당과 인민의 확고부동한 의지"라고 밝혔다.

또 "그 어떤 풍파와 시련이 닥쳐와도 사회주의를 수호하고 전진시키기 위한 길에서 언제나 중국 당과 정부, 인민과 굳게 손잡고 나아갈 것이며 시대의 요구에 맞게 조중친선의 전면적 개화기를 열어나가기 위하여 계속 노력할 것"이라고 강조했다.

대외선전매체 '통일의 메아리'도 '한 전호에서 굳게 맺어진 전투적 우의' 기사에서 "조중친선을 부단히 승화 발전시키는 것은 두 나라 인민의 이익에 전적으로 부합되며 아시아와 세계의 평화를 보장하고 국제관계를 건전하게 발전시키는 데 유익하다"라고 목소리를 높였다.

앞서 김 위원장은 평안남도 회창군의 중국인민지원군 열사능원을 찾아 참배하고, 평양의 북중 우의탑과 중국 선양의 열사릉에도 화환을 보내 돈독한 북중 관계를 드러냈다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr