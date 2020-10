국내 최초 뿌리기업 전용 비대면 수출상담회 개최

26~29일 기계·중장비 부품기업-美·獨 바이어 등 온라인 상담회

[아시아경제 문채석 기자] 정부가 처음으로 뿌리기업 전용 '비대면 수출상담회'를 개최해 뿌리기업의 해외 마케팅 역량 강화에 나선다.

산업통상자원부는 KOTRA, 중소기업중앙회 등과 함께 이달부터 12월까지 3개월간 상담회를 열기로 했다고 25일 밝혔다.

이달엔 기계·중장비 분야 뿌리기업들이 미국, 독일 바이어 기업들과 15건의 화상 상담을 할 예정이다.

다음달엔 자동차·수송기기와 신북방지역, 12월은 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 등의 테마로 상담회를 열 계획이다.

이번 비대면 수출상담회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등으로 국내외 전시회, 수출사절단 참가 등이 어려워진 뿌리기업을 대상으로 열게 됐다.

독일, 미국, 서남아시아 등에 있는 KOTRA 해외무역관이 해외 바이어를 매칭했다.

KOTRA 사이버 무역상담실(본사, 수원), 중기중앙회 화상상담실, 참가기업 사무실과 코트라 해외무역관, 현지 바이어 사무실 등을 연결해 상담회를 진행한다.

참여를 원하는 뿌리기업은 진출 희망 지역과 주제별 상담회를 선택해 국가뿌리산업진흥센터 홈페이지를 통해 신청하면 된다.

산업부 관계자는 "코로나19로 어려움을 겪는 뿌리기업의 판로개척에 도움이 되도록 비대면 수출상담회를 지속 확대할 것"이라며 "실제 수출 계약까지 성사할 수 있도록 밀착 지원을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 산업부는 비대면 수출상담회와 별도로 올해 뿌리산업 특화단지 지원사업을 통해 뿌리기업들의 해외 마케팅 기반 구축을 지원하고 있다.

광주 금형 특화단지 하이테크 금형센터에 국제회의실, 바이어 접견실을 설치해 단지에 방문한 해외 바이어를 위한 비즈니스 환경을 개선했다.

완주 뿌리산업 특화단지에선 멕시코, 체코의 해외 현지 영업거점 구축·운영과 'JB MOLD&DIE' 등 공동 브랜드 홍보물 제작 등을 지원한다.

