정세균, "K-방역 경험으로 국제 사회 코로나19 극복 돕겠다"

[아시아경제 나한아 기자] '유엔의 날'인 24일 정세균 국무총리가 대한민국이 'K-방역'의 경험과 지혜를 바탕으로 국제사회가 코로나19(신종 코로나바이러스)를 극복할 수 있도록 세계 평화에 가담하겠다고 말했다.

정 총리는 이날 자신의 페이스북에 "코로나 19가 전 세계인의 생명을 위협하고 있다"라며 이같이 말했다.

그는 "대한민국의 모범적인 'K-방역'의 경험과 지혜로 국제사회가 코로나19 위기를 극복할 수 있도록 돕겠다"라며 "유엔이 지향하는 '자유와 평화'를 위해 대한민국이 세계를 향해 손을 내밀겠다"라고 전했다.

정 총리는 과거 유엔군의 한국 전쟁 참전을 언급하면서 "한국전쟁으로 대한민국이 풍전등화의 위기일 때 195만여 명의 유엔군이 한국전쟁에 참전했다"라며 고마움을 표했다.

이어 "우린 함께 피 흘리고 목숨 바쳐 이 땅의 평화와 자유를 지켜냈다. 우리 국민은 결코 유엔의 고마움을 잊지 않고 있다"라며 "이제 대한민국은 유엔 평화유지군이라는 이름으로 세계 평화를 만드는 일에 기꺼이 동참하고 있다"라고 말했다.

마지막으로 그는 "어려울수록 함께해야 한다. 함께해야 이겨낼 수 있다"라며 강조했다.

