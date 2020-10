제주항공 ‘인천 to 인천’ 관광비행 승객들이 23일 인천국제공항 1터미널 탑승게이트에서 아카펠라단의 플래시몹 공연을 보고 있다. 이날 제주항공은 일반인을 대상으로 국내 상공을 선회한 뒤 복귀하는 관광비행을 진행했다. /문호남 기자 munonam@

