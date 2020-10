[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교는 사단법인 평동산업단지운영협의회와 최근 산학협력 지원 활성화 및 현장실습 진행 등 인재양성 프로그램 운영을 위한 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

협약식에는 민영돈 총장과 이종국 산학협력단장, 김보곤 회장과 박희술 사무국장이 참석했다.

이번 협약을 통해 ▲정부 산학협력 지원 사업 공동참여 ▲경영자문 멘토링 및 네트워크 구축 지원 ▲기관 보유 S/W 및 H/W 등 공동 활용 ▲맞춤형 인력양성을 위한 프로그램 및 현장실습 운영 및 창업활성화 지원 등을 상호 노력키로 했다.

민영돈 총장은 “평동산단이 우리 지역 대표 산업단지인 만큼 이날 협약이 산학협력 활성화에 맞춤형 산업인력 양성에 많은 도움이 될 것”이라고 말했다.

