SPC GFS, DSF L&I와 해외진출 위한 업무협약 체결

[아시아경제 이승진 기자] SPC그룹의 글로벌 식품 유통, 물류 전문 기업 SPC GFS가 스마트물류 전문 특허기업 DSF L&I와 해외진출을 위한 물류 공동 발전을 위한 업무협약을 23일 체결했다.

스마트물류 전문 특허기업 DSF L&I는 설립 3년만에 200억원대에 이르는 매출을 보이고 있는 경영혁신 중소기업이다. SPC GFS는 이번 협약을 통해 해외사업 및 3자물류 체계 구축, 화주유치를 위한 공동 노력 및 제반 컨설팅 관련에 대한 개발 등을 DSF L&I와 함께 진행하게 된다.

SPC GFS는 탄탄한 사업 내용들과 한국형 뉴딜 정책으로 집중 육성 되는 스마트물류에 대한 DSF L&I의 노하우의 결합으로 양사 시너지가 창출되는 계기가 될 것으로 기대한다. 특히 신선제품 유통 과정에서 온도를 저온으로 유지해 신선도와 품질을 유지하는 시스템을 일컫는 '콜드체인'에 대해 스마트 물류를 적용해 보다 체계적이고 명확한 서비스를 제공이 가능 할 것으로 보인다.

한편 이날 DSF L&I에서 열린 업무협약식에는 SPC GFS의 해외물류팀장과 DSF L&I의 박남 대표 및 양측 관계자들이 참석했다.

