동아제약 '셀파렉스' 개인별 맞춤 건강기능식품

환경·연령·성별 따라 선택

15종 제품 라인업 갖춰

[아시아경제 서소정 기자] 최근 제약업계에도 맞춤형 바람이 불고 있다. 동아제약의 셀파렉스는 성인 남녀의 맞춤건강 관리가 가능하도록 세분화해 설계한 건강기능식품 브랜드다. 섭취 고객의 생활환경, 연령, 성별에 따른 다양한 제품을 제공해 개인별 건강 유형에 따라 스스로 간편히 선택할 수 있다.

이 제품에는 기초 영양을 위한 필수영양소인 비타민ㆍ미네랄과 아미노산, 원활한 대사와 에너지 생성을 위한 대사 영양성분, 유해산소로부터 세포보호를 위한 항산화 영양성분이 담겨있다.

셀파렉스는 15종의 제품 라인업을 갖춰 고객에게 다양한 선택지를 제공한다. 15종의 제품은 연령과 성별에 따라 세분화된 멀티비타민ㆍ미네랄 4종의 '에센셜' 라인과 성인 남녀 건강 수요를 반영한 건강기능식품 11종의 '솔루션' 라인으로 구성됐다.

에센셜 라인 4종은 남성을 위한 에센셜 포 맨, 에센셜 포 맨 50+, 여성을 위한 에센셜 포 우먼, 에센셜 포 우먼 50+으로 이뤄졌다. 에센셜 라인 4종에는 남성과 중년 남성, 여성과 중년 여성에게 필요한 21가지 비타민과 미네랄이 함유됐다.

솔루션 라인 11종은 장, 눈, 간, 혈행개선, 위, 관절, 뼈ㆍ치아, 면역, 피부, 전립선, 우먼디데이 솔루션으로 구성됐다.

셀파렉스의 모든 제품에는 아미노산이 함유됐다. 아미노산은 필수 영양소인 단백질을 구성하는 성분으로 단백질 부족 시 집중력과 면역력 저하, 근육 상실 등을 유발할 수 있다.

최근에는 노화로 인한 근육량 감소와 다이어트 등으로 인해 단백질의 중요성과 함께 아미노산 섭취의 필요성이 주목받고 있다.

동아제약 관계자는 "셀프 웨딩, 셀프 인테리어 등 개인의 취향에 따라 자신만의 라이프스타일을 완성하는데, 건강기능식품도 나의 건강 상태에 따라 선택할 수 있게 셀파렉스를 개발하게 됐다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr